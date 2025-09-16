Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по пыткам

Tекст: Вера Басилая

Комитет по международным делам рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и связанные с ней протоколы, передает РИА «Новости».

По словам главы комитета Леонида Слуцкого, решение было принято единогласно. Он отметил, что причиной стал факт дискриминации России в европейских структурах после выхода из Совета Европы в 2022 году.

Слуцкий подчеркнул, что Россия больше не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток, поскольку Страсбург заблокировал процесс избрания представителя РФ. Он добавил, что денонсация конвенции не скажется отрицательно на гарантиях в области соблюдения прав человека и предупреждения пыток в стране.

«За годы членства нашей страны в Совете Европы все нормы различного рода европейских конвенций имплементированы в национальное законодательство», – заявил Слуцкий.

Он также отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с Комитетом ООН против пыток и придерживается норм международной конвенции от 1984 года. Вопрос о денонсации будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания 17 сентября.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.