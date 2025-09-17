Ростех выступил за усиление сотрудничества оружейников стран БРИКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, развитие сотрудничества между оружейными производителями в рамках БРИКС способно стать основой для научных исследований, создания рабочих мест и повышения конкурентоспособности национальных производителей, передает ТАСС.

Евтушенко заявил, что Россия обладает значительным опытом в производстве стрелкового оружия и гордится своими достижениями в этой сфере.

По мнению Евтушенко, расширение экспорта гражданского оружия, комплектующих и боеприпасов на рынке БРИКС требует баланса между экономическими интересами и обеспечением национальной безопасности. Он подчеркнул, что международная торговля оружием, в том числе гражданским стрелковым, связана как с вызовами, так и с новыми возможностями.

Он отметил, что экспорт перечисленных товаров способствует укреплению международных связей, развитию экономики и спорта дружественных государств, а также обеспечивает взаимный трансфер технологий между Россией и зарубежными партнерами.

