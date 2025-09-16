Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя публикацию британской газеты Guardian о том, что Россия якобы «смахивает пыль со старого конкурса», заявил, что самой Британии уже нечего смахивать, передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что на его взгляд Великобритания занимается подрывом контактов между людьми, тогда как Россия выступает за диалог и взаимное понимание. Лавров подчеркнул, что большинство иностранных гостей, впервые посетивших Москву, увозят положительные впечатления. Министр считает, что западные правительства неправильно поступают, лишая своих граждан возможности общаться с россиянами, и подобное поведение не украшает западную цивилизацию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя специфика конкурса «Евровидение» вызывает стремление к возвращению к традиционным песням.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

В песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, среди которых Россия, США и Китай.