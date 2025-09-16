В Эстонии предложили закрыть границу с Россией из-за учений «Запад-2025»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эстонская консервативная партия «Отечество» (Isamaa) предложила закрыть все погранпункты на границе с Россией в связи с завершением белорусско-российских военных учений «Запад-2025», передает ТАСС. С такой инициативой выступил председатель партии Урмас Рейнсалу, которого цитирует портал гостелерадио ERR.

Рейнсалу пояснил, что предложение связано с изменениями и обострением ситуации в сфере безопасности. Если парламент Эстонии Рийгикогу поддержит инициативу, окончательное решение о закрытии границы останется за правительством страны.

Сейчас на границе между Эстонией и Россией действуют три пограничных пункта пропуска. КПП «Нарва» открыт только в дневные часы, а пункты «Лухамаа» и «Койдула» продолжают работу в обычном режиме.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии «Запад-2025» начались 12 сентября и завершатся 16 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА на учениях «Запад-2025». Бомбардировщики Су-34 выполнили бомбометание по целям в рамках этих учений. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».