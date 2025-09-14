«Единая Россия» победила на выборах в Магаданскую областную думу

В России стартовали выборы губернаторов, депутатов и муниципальных органов

Tекст: Алексей Дегтярев

В общей сложности около 55 млн граждан должны выбрать губернаторов, депутатов законодательных собраний и представителей муниципальных органов, передает ТАСС.

За три дня пройдет более 5 тыс. кампаний: в 20 регионах выберут новых губернаторов, в 11 – депутатов заксобраний, еще в 25 административных центрах формируют новые городские думы. Более 49,5 тыс. избирательных участков открыты с 08.00 до 20.00 по местному времени, а голосование завершится 14 сентября.

В нынешней кампании голосование будет проходить очно и онлайн, заявки на дистанционное электронное участие подали более 1,7 млн человек из 24 регионов. В 2025 году впервые с 2022 года в единый день голосования не проводится довыборов в Государственную думу, что связано с изменениями в законодательстве. Сейчас восемь округов остаются без депутата.

Среди кандидатов на должности глав регионов есть как новички, так и известные политические деятели, а также ветераны спецоперации. Осенью 2025 года ожидается 20 кампаний по выборам губернаторов, что больше изначальных планов из-за досрочных отставок руководителей и перехода на новые должности. Несколько бывших глав регионов стали фигурантами уголовных дел. Политологи прогнозируют, что большинство действующих губернаторов смогут подтвердить мандаты, а некоторые улучшат результаты за счет общественной поддержки.

Для обеспечения участия всех избирателей в 17 регионах созданы 118 экстерриториальных участков, большинство из которых расположены на Донбассе и в Новороссии. В Москве открыто 14 экстерриториальных участков с электронными терминалами для жителей 19 регионов, кроме того, впервые в восьми московских СИЗО пройдет электронное голосование. На Камчатке и в Курской области будет применяться придомовое голосование.

Полномочия текущего состава ЦИК истекают в марте 2026 года, Элла Памфилова остается самым долговременным председателем комиссии, она руководит ей с 2016 года.

В четверг в столице начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров.