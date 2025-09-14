Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?26 комментариев
«Единая Россия» победила на выборах в Магаданскую областную думу
По итогам подсчета всех бюллетеней, на выборах в облдуму Магаданской области победила партия «Единая Россия», получив почти две трети голосов.
Партия «Единая Россия» набрала 65,89% голосов после обработки 100% протоколов. На втором месте оказалась КПРФ с результатом 8,4% голосов. ЛДПР заняла третье место, набрав 12,83%. Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» получила 5,22%, а «Новые люди» – 5,07%.
С 12 по 14 сентября в регионе работали 81 постоянный и три временных участка для голосования. Участки были открыты ежедневно с 8.00 до 20.00 по местному времени (00.00–12.00 мск). В избирательных списках Магаданской области зарегистрировано около 96 тыс. человек, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уже известны результаты выборов глав регионов на Камчатке и в ЕАО. Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов набрал 62,97% голосов. Исполняющая обязанности главы Еврейской автономной области Мария Костюк также одержала победу на выборах, получив 83,02% голосов после обработки всех протоколов.