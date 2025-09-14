Губернатор Юты: Подозреваемому в убийстве Кирка предъявят обвинения во вторник

Tекст: Ольга Иванова

Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, предъявят обвинения во вторник, передает РИА «Новости». Губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил, что в этот же день раскроют дополнительные детали расследования.

По словам Кокса, сейчас следствие продолжает собирать доказательства и опрашивать друзей и знакомых подозреваемого. «Во вторник станет известно гораздо больше, когда будут предъявлены обвинения, сейчас собирают доказательства, проводят опросы друзей и людей из окружения подозреваемого», – заявил Кокс телеканалу NBC.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тайлер Робинсон отказался признать свою вину по делу о смерти Чарли Кирка.

ФБР начало проверку наличия сообщника у предполагаемого убийцы Чарли Кирка. Супруга Кирка назвала причины убийства своего мужа. Имя подозреваемого, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его отец сообщил о сыне в полицию.