Подозреваемый в убийстве Кирка Робинсон отказался признать вину

Tекст: Ольга Иванова

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, отрицает вину и не идет на контакт со следствием, передает РИА «Новости». Губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил эту информацию в эфире телеканала ABC.

«Он не признался властям. Он не сотрудничает, но все окружающие его люди сотрудничают», – заявил Кокс. По словам губернатора, близкие Робинсона активно помогают расследованию инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало проверку наличия сообщника у предполагаемого убийцы Чарли Кирка. Супруга Кирка назвала причины убийства своего мужа. Имя подозреваемого, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его отец сообщил о сыне в полицию.