Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?
Подозреваемый в убийстве Кирка Робинсон отказался признать вину
Тайлер Робинсон, которого считают причастным к смерти Чарли Кирка, отказался признать вину, а общение со следствием прекратил.
Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, отрицает вину и не идет на контакт со следствием, передает РИА «Новости». Губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил эту информацию в эфире телеканала ABC.
«Он не признался властям. Он не сотрудничает, но все окружающие его люди сотрудничают», – заявил Кокс. По словам губернатора, близкие Робинсона активно помогают расследованию инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало проверку наличия сообщника у предполагаемого убийцы Чарли Кирка. Супруга Кирка назвала причины убийства своего мужа. Имя подозреваемого, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его отец сообщил о сыне в полицию.