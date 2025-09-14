В Пермском крае пресечена попытка атаки БПЛА на промпредприятие

Tекст: Ирма Каплан

«Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме», – сказано в его посте

Махонин уточнил, что безопасности жителей ничего не угрожало, однако призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Губернатор также обратился к жителям края и призвал воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА, так как размещение в социальных сетях такой информации равна прямой помощи противнику.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о попытке террористической атаки на предприятие «Башнефти» с использованием беспилотника самолетного типа.




