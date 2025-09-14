Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.5 комментариев
В Пермском крае пресечена попытка атаки БПЛА на промпредприятие
Вечером субботы на промпредприятие в городе Губаха Пермского края была совершена попытка атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме», – сказано в его посте
Махонин уточнил, что безопасности жителей ничего не угрожало, однако призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Губернатор также обратился к жителям края и призвал воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА, так как размещение в социальных сетях такой информации равна прямой помощи противнику.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о попытке террористической атаки на предприятие «Башнефти» с использованием беспилотника самолетного типа.