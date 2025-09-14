Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.4 комментария
Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи превысила 1 тыс. машин
Стало известно о скоплении 1 100 автомобилей на подъезде к мосту
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи зафиксировано значительное скопление транспорта, время ожидания достигает более трех часов.
Как сообщает ТАСС, по состоянию на час ночи на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр находилось 1 100 автомобилей.
В сообщении уточняется, что ожидание для водителей превышает три часа. Источник информации указывает, что со стороны Тамани никаких очередей у моста не образовалось.
Причины образования столь большой очереди в материале не указаны, ситуация сохраняется напряженной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилось несколько сотен машин, а среднее время ожидания достигло примерно двух часов.
На Крымском мосту днем в воскресенье ввели временное ограничение движения автомобилей. Проезд автотранспорта по мосту возобновился через 40 минут после перекрытия, а авиационная и ракетная опасность были сняты.