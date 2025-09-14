Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи превысила 1 тыс. машин

Стало известно о скоплении 1 100 автомобилей на подъезде к мосту

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, по состоянию на час ночи на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр находилось 1 100 автомобилей.

В сообщении уточняется, что ожидание для водителей превышает три часа. Источник информации указывает, что со стороны Тамани никаких очередей у моста не образовалось.

Причины образования столь большой очереди в материале не указаны, ситуация сохраняется напряженной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилось несколько сотен машин, а среднее время ожидания достигло примерно двух часов.

На Крымском мосту днем в воскресенье ввели временное ограничение движения автомобилей. Проезд автотранспорта по мосту возобновился через 40 минут после перекрытия, а авиационная и ракетная опасность были сняты.