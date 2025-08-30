На Крымском мосту скопилось 535 автомобилей со стороны Керчи

В очереди на Крымском мосту ожидание достигло двух часов

Tекст: Денис Тельманов

На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр стоят 535 автомобилей, передает ТАСС. Оперативная сводка была опубликована в соответствующем телеграм-канале в 15:00 по московскому времени.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 535 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», – отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что на противоположной стороне моста, со стороны Тамани, очередей перед пунктом ручного досмотра не наблюдается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновился через 40 минут после временного перекрытия. Авиационная и ракетная опасность была снята. Почти 700 автомобилей ожидали ручной досмотр на Крымском мосту со стороны Керчи. Водители проводили в очереди более двух часов.