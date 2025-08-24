Движение по Крымскому мосту восстановили после перекрытия

Tекст: Ольга Иванова

Движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено на сорок минут, передает РИА «Новости». Сообщение о временном перекрытии поступило в 14.27 по московскому времени через Telegram-канал, информирующий об оперативной обстановке на мосту. В 15.07 пришло уведомление о восстановлении транспортного сообщения.

Параллельно в Крыму отменили предупреждение о ракетной и авиационной опасности, которое действовало соответственно двадцать две минуты и сорок минут, сообщает МЧС России. В экстренном уведомлении ведомства отмечается: «Экстренная информация: отбой авиационной и ракетной опасности в Республике Крым».

Возобновление движения по мосту стало возможным после снятия всех ограничений и стабилизации обстановки в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму объявили авиационную опасность. На Крымском мосту днем в воскресенье ввели временное ограничение движения автомобилей.