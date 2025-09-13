Правозащитник рассказал о высокой активности избирателей в приграничных регионах

«В каждом регионе, где проходят выборы, в том числе в приграничных, действуют общественные штабы по наблюдению, работают электоральные эксперты и общественные наблюдатели. В Белгородской и Брянской областях сейчас находятся мои коллеги по Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова и Ева Меркачева. Они посещают общественные штабы, избирательные участки, контактируют с избирательными комиссиями», – рассказал член СПЧ Александр Брод, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

По его словам, Белгород подвергался налету беспилотников и обстрелам со стороны Украины, «даже приходилось покидать избирательный участок в целях безопасности». «Но тем не менее голосование продолжилось. В городе наблюдается высокая активность граждан», – добавил собеседник.

Сам Брод находится сейчас в Краснодарском крае, «где тоже предусмотрены серьезные меры безопасности». «На каждом избирательном участке присутствуют полицейские, а также представители казачества, установлены металлодетекторы. Производятся проверки сумок и т.д. Для большинства избирательных участков предусмотрены резервные помещения с электроснабжением. За вчерашний день и сегодняшнее утро, к счастью, прилетов не было. Голосование продолжается», – отметил правозащитник.

По словам эксперта, «в каждом приграничном регионе разработаны специальные меры в случае беспилотной, либо ракетной опасности».

«Курская, Белгородская и Брянская области, к сожалению, уже не первый год сталкиваются с угрозами атак. Там эти рекомендации были разработаны еще в прошлом году перед выборами президента России. Так что уже наработан определенный опыт. Также большое внимание уделяется со стороны исполнительной власти. В каждом субъекте проходили совещания с участием руководства региона, муниципалитетов, силовых структур, включая МЧС и т.д. Так что есть высокая готовность к любым условиям», – подчеркнул Брод.

Спикер отметил также, что по итогам пятницы явка в Краснодарском крае явка была порядка 30%. «Для местных выборов это высокая активность избирателей. Сейчас здесь установилась теплая погода, люди активно голосовали перед выездом на природу, на море. В субботу большой поток избирателей будет до обеда и в воскресенье вечером, когда люди начнут возвращаться домой перед началом рабочей недели», – прогнозирует председатель Ассоциации НОМ.

Более 453 тыс. избирателей уже проголосовали на выборах в Единый день голосования-2025 в приграничных регионах, сообщила в субботу глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

В Белгородской области проголосовали почти 111 тыс. избирателей, в Брянской – более 19 тыс., в Курской – более 195 тысяч, в Севастополе – более 127 тыс. человек.