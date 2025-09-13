Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Правозащитник рассказал о высокой активности избирателей в приграничных регионах
Член СПЧ Брод: Приграничные регионы хорошо подготовлены к Единому дню голосования
В приграничных регионах предусмотрены серьезные меры безопасности для избирателей, люди активно голосуют, действуют общественные штабы по наблюдению, работают электоральные эксперты, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. По данным ЦИК, более 453 тыс. избирателей уже проголосовали на выборах в Единый день голосования-2025 в приграничных регионах.
«В каждом регионе, где проходят выборы, в том числе в приграничных, действуют общественные штабы по наблюдению, работают электоральные эксперты и общественные наблюдатели. В Белгородской и Брянской областях сейчас находятся мои коллеги по Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова и Ева Меркачева. Они посещают общественные штабы, избирательные участки, контактируют с избирательными комиссиями», – рассказал член СПЧ Александр Брод, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).
По его словам, Белгород подвергался налету беспилотников и обстрелам со стороны Украины, «даже приходилось покидать избирательный участок в целях безопасности». «Но тем не менее голосование продолжилось. В городе наблюдается высокая активность граждан», – добавил собеседник.
Сам Брод находится сейчас в Краснодарском крае, «где тоже предусмотрены серьезные меры безопасности». «На каждом избирательном участке присутствуют полицейские, а также представители казачества, установлены металлодетекторы. Производятся проверки сумок и т.д. Для большинства избирательных участков предусмотрены резервные помещения с электроснабжением. За вчерашний день и сегодняшнее утро, к счастью, прилетов не было. Голосование продолжается», – отметил правозащитник.
По словам эксперта, «в каждом приграничном регионе разработаны специальные меры в случае беспилотной, либо ракетной опасности».
«Курская, Белгородская и Брянская области, к сожалению, уже не первый год сталкиваются с угрозами атак. Там эти рекомендации были разработаны еще в прошлом году перед выборами президента России. Так что уже наработан определенный опыт. Также большое внимание уделяется со стороны исполнительной власти. В каждом субъекте проходили совещания с участием руководства региона, муниципалитетов, силовых структур, включая МЧС и т.д. Так что есть высокая готовность к любым условиям», – подчеркнул Брод.
Спикер отметил также, что по итогам пятницы явка в Краснодарском крае явка была порядка 30%. «Для местных выборов это высокая активность избирателей. Сейчас здесь установилась теплая погода, люди активно голосовали перед выездом на природу, на море. В субботу большой поток избирателей будет до обеда и в воскресенье вечером, когда люди начнут возвращаться домой перед началом рабочей недели», – прогнозирует председатель Ассоциации НОМ.
Более 453 тыс. избирателей уже проголосовали на выборах в Единый день голосования-2025 в приграничных регионах, сообщила в субботу глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
В Белгородской области проголосовали почти 111 тыс. избирателей, в Брянской – более 19 тыс., в Курской – более 195 тысяч, в Севастополе – более 127 тыс. человек.