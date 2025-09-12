Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.5 комментариев
Орбан обвинил фон дер Ляйен в ведении ЕС к пропасти
Орбан назвал курс Урсулы фон дер Ляйен опасным для Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал политику Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей покинуть пост главы Еврокомиссии.
Виктор Орбан считает, что действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ведут весь Евросоюз к упадку, передает ТАСС.
По словам Орбана, фон дер Ляйен должна «паковать чемоданы и оставить Брюссель тем, кто может проводить более эффективную политику». Такое заявление премьер-министр Венгрии сделал через госсекретаря по международным коммуникациям Золтана Ковача.
Лидер Венгрии также призвал пересмотреть все важные вопросы в ЕС и отметил необходимость смены руководства Еврокомиссии. Он подчеркнул, что нынешний политический курс угрожает будущему объединения.
Ранее Орбан сообщил, что 10 сентября фракция «Патриоты Европы» инициировала вотум недоверия против фон дер Ляйен. По данным издания Politico, представители разных политических фракций готовят еще одно голосование по этому вопросу в октябре. Первая попытка вынести вотум недоверия в июле завершилась неудачей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости прекратить «кампанию ненависти» со стороны либеральных левых. Глава МИД Венгрии обвинил брюссельских политиков в действиях против патриотических лидеров Европы и отметил случаи покушений в Словакии и Чехии. Виктор Орбан раскрыл цель брюссельской элиты по продвижению идеи совместного долга ради помощи Украине.