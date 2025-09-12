Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.4 комментария
Лукашенко признался в любви к картофелю
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень сильно любит картофель, он заявил об этом на встрече с минской художницей в комплексе «Лошицкий» в Минске.
Лукашенко принял в дар картину от юной художницы Евгении, пообещав разместить ее во Дворце независимости, передает ТАСС.
В ответ президент подарил девушке сладости и пообещал позже передать ей мешок картофеля, как это делает для коллег. Лукашенко спросил у девушки, любит ли она картофель, и получил утвердительный ответ.
«Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел», – признался сам глава государства.
Президент отметил, что обычно старается придерживаться диеты.
В ходе разговора Лукашенко сообщил о новом сорте картофеля, разработанном белорусскими академиками, и предложил раздавать его владельцам участков.
В августе Лукашенко заявлял, что важно поддерживать наличие качественного картофеля местного производства на прилавках.
До этого белорусский президент распорядился увеличить производство картофеля, чтобы его было достаточно для внутреннего рынка и для поставок в Россию.