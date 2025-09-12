  • Новость часаБанк России снизил ключевую ставку до 17%
    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Армения отказалась быть «младшим братом» России
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    Фон дер Ляйен спровоцировала раскол среди политиков Германии
    Памфилова: На выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    12 сентября 2025, 13:09 • Новости дня

    Лукашенко признался в любви к картофелю

    Лукашенко признался в любви к картофелю
    @ Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень сильно любит картофель, он заявил об этом на встрече с минской художницей в комплексе «Лошицкий» в Минске.

    Лукашенко принял в дар картину от юной художницы Евгении, пообещав разместить ее во Дворце независимости, передает ТАСС.

    В ответ президент подарил девушке сладости и пообещал позже передать ей мешок картофеля, как это делает для коллег. Лукашенко спросил у девушки, любит ли она картофель, и получил утвердительный ответ.

    «Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел», – признался сам глава государства.

    Президент отметил, что обычно старается придерживаться диеты.

    В ходе разговора Лукашенко сообщил о новом сорте картофеля, разработанном белорусскими академиками, и предложил раздавать его владельцам участков.

    В августе Лукашенко заявлял, что важно поддерживать наличие качественного картофеля местного производства на прилавках.

    До этого белорусский президент распорядился увеличить производство картофеля, чтобы его было достаточно для внутреннего рынка и для поставок в Россию.

    10 сентября 2025, 11:07 • Новости дня
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ночью над белорусским воздушным пространством зафиксировали и сбили несколько беспилотников, нарушивших границу республики, сообщил начальник генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

    «Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», – сообщил Муравейко, передает ТАСС.

    По его словам, дроны потерялись из-за воздействия средств РЭБ в ходе обмена ударами между Россией и Украиной.

    Муравейко также сообщил, что Белоруссия оповестила военных Польши и Литвы о приближении неизвестных летательных аппаратов к их границам. Белорусские военные и военные соседних стран с 23.00 до 4.00 обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке.

    Кроме того, польская сторона ночью сообщила Минску о приближении к белорусской границе неопознанных БПЛА с территории Украины.

    Муравейко отметил, что обмен информацией между странами способствовал укреплению мер доверия и безопасности в регионе. Белоруссия намерена продолжать выполнение обязательств по обмену информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

    Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российского происхождения. Польша проинформировала генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на своей территории. Киев призвал НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Комментарии (5)
    11 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Anadolu: Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения «Запад-2025», пишет Anadolu Agency.

    Как сообщает Anadolu Agency, министр уточнил, что около 40 тыс. польских военных будут размещены у границы с Россией и Белоруссией в течение ближайших дней, передает «Газета.Ru».

    «Именно с этого [с военных учений] началась война на Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тыс. наших военнослужащих», – заявил он.

    По словам Томчика, такие действия являются «адекватным ответом» на старт российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Ранее Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента с беспилотниками.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о плановом проведении учений «Запад-2025».

    Комментарии (13)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 09:55 • Новости дня
    В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»
    В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа американских сенаторов представила законопроект о признании России и Белоруссии спонсорами терроризма за «отказ вернуть украинских детей».

    Сенаторы предлагают признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма» в случае, если Москва и Минск не вернут более 19 тыс. украинских детей, пишет Axios.

    Авторами инициативы выступили Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России), Ричард Блументаль, Эми Клобушар и Кэти Бритт. В списке спонсоров терроризма по американскому законодательству сейчас числятся Куба, Иран, КНДР и Сирия.

    «Тяжело попасть в этот список. Но Россия заслужила это право», – заявил Грэм.

    Он добавил, что сенаторы планируют добиться дебатов и голосования по законопроекту в Конгрессе в ближайшее время.

    Также Грэм продолжает работу над отдельным двухпартийным пакетом антироссийских санкций, который поддержали более 80 сенаторов. Этот документ предусматривает экономические ограничения и 500-процентный тариф на импорт из стран, покупающих российскую нефть, если Россия откажется вести переговоры с Украиной. Сенатор отметил, что консультируется с Белым домом и лидерами Сената для скорейшего рассмотрения обеих инициатив.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США неожиданно начали снимать санкции с Белоруссии и почему глава Белого дома Дональд Трамп решил улучшить отношения с Минском.

    Ранее Россия не раз заявляла, что на Западе распространяют фейки о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины.

    В ходе третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились к взрослым людям.

    Комментарии (16)
    11 сентября 2025, 16:15 • Новости дня
    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

    США отменили ограничения для авиакомпании «Белавиа»

    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»
    @ Tairo Lutter/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запретительные меры в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа» отменены по итогам решения, согласованного всеми профильными министерствами и ведомствами США.

    Санкции с авиакомпании «Белавиа» были официально сняты Соединенными Штатами, передает БелТА. Об этом рассказал представитель президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что решение было принято лично президентом США Дональдом Трампом в присутствии десятков участников и стало итогом одобрения всеми профильными ведомствами страны, включая Госдепартамент, министерство торговли и министерство финансов.

    Коул особо отметил: «Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно». В отношении «Белавиа». Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято».

    Ранее «Белавиа» находилась под действием ограничительных мер, которые препятствовали выполнению ряда полетов и доступа к зарубежным сервисам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко заявили о готовности приложить все усилия для нормализации отношений между странами.

    Американская сторона выразила намерение возобновить полноценное дипломатическое присутствие в Минске.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать ряд иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.

    Комментарии (4)
    10 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    СМИ сообщили о переброске войск Польши к границе с Белоруссией

    Первый информационный: Польша перебросила войска к границе с Белоруссией

    СМИ сообщили о переброске войск Польши к границе с Белоруссией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусский телеканал «Первый информационный» опубликовал кадры с колонной польской военной техники, направляющейся к границе, после объявления о закрытии пунктов пропуска.

    Вооруженные силы Польши перебрасывают свои подразделения к границе с Белоруссией, передает ТАСС. Сообщается, что соответствующие кадры были опубликованы белорусским телеканалом, на них зафиксирована колонна автомобильной техники, движущейся по дороге общего пользования.

    Официальные представители Белоруссии и Польши пока не давали комментариев по данному факту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении полностью перекрыть пропуск через границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025».

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков раскритиковал этот план, указав на возможные негативные последствия для граждан.

    Комментарии (6)
    11 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Лукашенко выразил благодарность США за начало снятия санкций
    Лукашенко выразил благодарность США за начало снятия санкций
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что облегчение санкционного давления со стороны США поможет экономике страны и заметно скажется на жизни граждан.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за начало процесса снятия санкций в отношении республики, передает ТАСС. Он отметил, что отмена ограничительных мер со стороны Вашингтона позволит стране облегчить экономическую деятельность. Лукашенко подчеркнул значимость этого шага, однако добавил, что это не главное направление в работе Белоруссии.

    «То, что они (американцы) начали снимать санкции с нас – спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика – это жизнь людей», – заявил президент на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым.

    Он также отметил, что санкции оказывали серьезное влияние на экономику страны, а отмена части ограничений может положительно сказаться на жизненном уровне населения. В ходе беседы Лукашенко подчеркнул необходимость работы по всем направлениям, несмотря на отдельные успехи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона заявила о намерении восстановить полноценное дипломатическое присутствие в Минске. Ранее в США заявили о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».

    Комментарии (33)
    11 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных по просьбе Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Решение принято как жест доброй воли и в соответствии с принципами гуманности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.

    По данным канала, среди помилованных – шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Британии. Все эти лица ранее были осуждены за различные преступления, в том числе шпионаж, экстремизм и терроризм.

    В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    В июле Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости.

    Комментарии (6)
    11 сентября 2025, 15:37 • Новости дня
    Представитель Трампа Коул заявил о нормализации отношений с Белоруссией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидеры США и Белоруссии, Дональд Трамп и Александр Лукашенко, готовы приложить все усилия для нормализации отношений между странами. Об этом в Минске после встречи с Лукашенко заявил представитель президента США Джон Коул.

    «Я уверен, что удовлетворен будет результатами нашей встречи и президент Трамп после того, как я доложу ему об этих результатах. Наши президенты, президенты Белоруссии и США – это такие лидеры, которые сделают все для того, чтобы нормализовать наши отношения и концентрироваться при этом не на различиях, а на общих моментах», – подчеркнул Коул, общаясь с журналистами в четверг, передает РИА «Новости».

    Видеозапись его общения с прессой была опубликована в Telegram-канале «Пул первого», который близок к пресс-службе главы Белоруссии.

    Ранее Трамп передал лидеру Белоруссии Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Минске представитель президента США Джон Коул передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения.

    Комментарии (8)
    11 сентября 2025, 15:30 • Новости дня
    США захотели возобновить работу посольства в Минске

    Представитель Трампа заявил о планах восстановить работу посольства США в Минске

    США захотели возобновить работу посольства в Минске
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко американская сторона обозначила намерение возобновить полноценное дипломатическое присутствие в белорусской столице.

    Посольство Соединенных Штатов может возобновить работу в Минске в ближайшем будущем, передает ТАСС. Об этом заявил представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим», – приводит агентство прямую речь Коула.

    По его словам, возвращение американской дипмиссии находится на этапе переговоров, и конкретные даты пока не называются. Коул подчеркнул, что между странами можно сделать еще многое для нормализации и улучшения отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.

    Комментарии (4)
    9 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    Польша решила закрыть границу с Белоруссией из-за учений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польские власти намерены полностью перекрыть пропуск через границу с Белоруссией из-за предстоящих белорусско-российских учений «Запад-2025», заявил польский премьер Дональд Туск.

    Планируется закрыть все пограничные переходы на границе с Белоруссией, включая железнодорожные, сказал Туск, передает ТАСС.

    Мера будет введена в ночь с 11 на 12 сентября в ответ на проведение учений «Запад-2025» совместно Белоруссией и Россией.

    Ранее Туск заявлял, что польские власти примут «особые меры» против Белоруссии, если на учениях «Запад-2025» произойдут некие «провокации».

    В Минске поясняли, что российско-белорусские учения «Запад-2025» необходимы лишь для защиты Союзного государства.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 17:55 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нагнетании обстановки в Польше в связи с БПЛА

    Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти «как дикари» нагнетают ситуацию вокруг инцидента с беспилотниками, хотя белорусская сторона заранее проинформировала Варшаву о происходящем.

    По его словам, все возможные для уничтожения беспилотники были сбиты, однако несколько аппаратов осталось. «Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте», – заявил Лукашенко на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, передает ТАСС.

    Эти заявления были сделаны на фоне обострения ситуации на границе Белоруссии и Польши. Видеофрагмент разговора был опубликован Telegram-каналом «Пул первого», близким к пресс-службе президента Белоруссии.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей. В четверг он заявил об отсутствии новых комментариев после инцидента с БПЛА в Польше.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 32 украинских дрона над Россией

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате действий российских ПВО перехвачены и уничтожены десятки украинских беспилотников, большая часть над Белгородской областью.

    Российские силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА с 11.15 до 14.00 по московскому времени, сообщает Минобороны в Telegram.

    В ведомстве отметили, что 25 дронов уничтожены над Белгородской областью, четыре – над акваторией Черного моря, два – над Курской областью и один над Краснодарским краем. Все они были уничтожены в воздухе.

    Все перехваченные аппараты относятся к самолетному типу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над различными регионами России и Азовским морем. Таке ПВО Белоруссии сбила несколько дронов.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин одобрил идею провести форум России и Белоруссии в Смоленской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал инициативу проведения одного из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.

    Предложение было озвучено губернатором региона Василием Анохиным на встрече с главой государства в Кремле, передает РИА «Новости».

    Анохин сообщил, что уже обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения мероприятия на территории области.

    «Хорошо. Да, так и сделаем», – ответил Путин.

    В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о возвращении президента из Сочи в Москву и анонсировал встречу с губернатором Смоленской области.

    В ходе встречи с Анохиным Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 14:48 • Новости дня
    Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
    Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп передал лидеру Белоруссии Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

    Подарок от американского президента Дональда Трампа был вручен Александру Лукашенко представителем президента США Джоном Коулом, сообщает ТАСС. Запонки украшены изображением Белого дома, являющегося официальной резиденцией американских президентов в Вашингтоне.

    Коул рассказал, что Трамп лично напомнил ему передать этот сувенир белорусскому лидеру, сказав: «Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту [Лукашенко]».

    Лукашенко, получив подарок, отметил, что запонки показались ему интересными, и добавил: «Ну, я постараюсь в долгу не остаться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Минске представитель президента США Джон Коул передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    Президент Литвы сообщил об освобождении 52 заключенных из Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Литовский президент Гитанас Науседа рассказал о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.

    Науседа сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что 52 освобожденных в Белоруссии заключенных пересекли белорусско-литовскую границу. Он подчеркнул, что среди них оказались шесть граждан Литвы.

    «Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли белорусско-литовскую границу. Что для меня особенно важно, среди них было шесть граждан Литвы. Я благодарен США и лично президенту Дональду Трампу за постоянные усилия по освобождению заключенных», – написал Науседа.

    По словам Науседы, в белорусских тюрьмах по-прежнему остаются более 1 тыс. заключенных, и работу по их освобождению необходимо продолжать.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил участие оппозиции в переговорах об освобождении заключенных и подчеркнул необходимость прямого диалога с Вашингтоном.

    Президент США Дональд Трамп выразил ожидание скорого освобождения 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии и отметил роль Александра Лукашенко в этом процессе.

    Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский был отпущен из-под стражи во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск.

    Комментарии (0)
    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

    Французская молодежь в опасности – и больше всего ее благополучию угрожает социальная сеть TikTok. К такому выводу пришла комиссия, созданная французским парламентом. Теперь звучат требования вовсе запретить соцсети для детей до 15 лет, а для молодежи от 15 до 18 ввести «цифровой комендантский час». Чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

