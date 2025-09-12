Лукашенко признался в любви к картофелю

ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярев

«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», – сообщил Муравейко, передает ТАСС.

По его словам, дроны потерялись из-за воздействия средств РЭБ в ходе обмена ударами между Россией и Украиной.

Муравейко также сообщил, что Белоруссия оповестила военных Польши и Литвы о приближении неизвестных летательных аппаратов к их границам. Белорусские военные и военные соседних стран с 23.00 до 4.00 обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке.

Кроме того, польская сторона ночью сообщила Минску о приближении к белорусской границе неопознанных БПЛА с территории Украины.

Муравейко отметил, что обмен информацией между странами способствовал укреплению мер доверия и безопасности в регионе. Белоруссия намерена продолжать выполнение обязательств по обмену информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российского происхождения. Польша проинформировала генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на своей территории. Киев призвал НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.