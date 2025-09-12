Крымчанина осудили за подготовку теракта

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина самостоятельно связался с СБУ и предложил им свою помощь, после чего стал конфиденциальным агентом украинских спецслужб, пояснили в ФСБ, передает ТАСС.

Он получил компоненты для самодельной бомбы из тайников в Джанкойском районе, руководствуясь инструкциями куратора по видеосвязи. Собранную бомбу с более 1,2 кг взрывчатки и почти 500 граммами гвоздей, он спрятал в Балаклавском районе Севастополя.

Его приговорили к 17 годам колонии, году ограничения свободы и штрафу в 600 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Нижнем Новгороде несовершеннолетнего признали виновным в участии в террористической организации и в подготовке теракта, его приговорили к восьми годам лишения свободы.

До этого подросткам из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края назначили от пяти до шести лет колонии за террористические преступления.