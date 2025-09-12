В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
«Северяне» за сутки ликвидировали более 200 украинских военных
Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 200 человек, на Сумском направлении на всем участке фронта идут тяжелые бои.
«На Сумском направлении на всем участке фронта тяжелые бои. Авиация, «Герани» и артиллерия непрерывно работают по позициям ВСУ. Противник продолжает попытки вернуть утраченные позиции в районе Андреевки. В Юнаковке бои на юге населенного пункта», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
За сутки бойцы группы «Север» отбили две контратаки, уничтожив до 80% личного состава атакующих, танк CV90 и две боевые бронированные машины.
На Харьковском направлении украинские войска продолжают наращивать численность, оказывают ожесточенное сопротивление и иногда переходят в контратаки, сообщает «Северный Ветер».
Отмечается усиление обстрелов территории Белгородской области. Бойцы группы «Север» продвигаются в лесу у Синельниково на 150 м, заняв три опорных пункта ВСУ, а на левом берегу реки Волчья в Волчанске закрепились в трех технических зданиях, зачистили подвалы и углубились до 100 м.
На участке Меловое-Хатнее попытка контратаки ВСУ при поддержке бронетехники и артиллерии успеха не имела, украинские силы отступили.
На Липцовском участке фронта, а также на Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не зафиксировано.
«За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие российской группировки войск «Север» сообщили об успехах на Сумском направлении фронта в районе Юнаковки.