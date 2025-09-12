Tекст: Антон Антонов

«На Сумском направлении на всем участке фронта тяжелые бои. Авиация, «Герани» и артиллерия непрерывно работают по позициям ВСУ. Противник продолжает попытки вернуть утраченные позиции в районе Андреевки. В Юнаковке бои на юге населенного пункта», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

За сутки бойцы группы «Север» отбили две контратаки, уничтожив до 80% личного состава атакующих, танк CV90 и две боевые бронированные машины.

На Харьковском направлении украинские войска продолжают наращивать численность, оказывают ожесточенное сопротивление и иногда переходят в контратаки, сообщает «Северный Ветер».

Отмечается усиление обстрелов территории Белгородской области. Бойцы группы «Север» продвигаются в лесу у Синельниково на 150 м, заняв три опорных пункта ВСУ, а на левом берегу реки Волчья в Волчанске закрепились в трех технических зданиях, зачистили подвалы и углубились до 100 м.

На участке Меловое-Хатнее попытка контратаки ВСУ при поддержке бронетехники и артиллерии успеха не имела, украинские силы отступили.

На Липцовском участке фронта, а также на Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не зафиксировано.

«За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие российской группировки войск «Север» сообщили об успехах на Сумском направлении фронта в районе Юнаковки.

