Депутат объяснил, как избежать ошибочной блокировки снятия наличных
Введение лимитов на снятие наличных призвано повысить безопасность, однако возможны сбои алгоритмов, что может привести к ошибочным ограничениям для добросовестных клиентов, заявил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
Такие ситуации возникают из-за сбоев в алгоритмах или проведения нестандартных операций, сказал Никитин «Газете.Ru».
«Чтобы снизить риск, банкам важно совершенствовать системы анализа, расширять базы данных и подробно разъяснять правила. Власти необходимо следить за прозрачностью процедур и вводить единые стандарты защиты. Гражданам стоит проверять все уведомления и не игнорировать сообщения о подозрительных операциях. Также можно снимать крупные суммы заранее, лучше в отделении банка, если планируются значительные траты», – указал парламентарий.
Эксперт посоветовал использовать только официальные приложения и сайты банков, а при блокировке снятия средств сразу обращаться в службу поддержки банка. Он также рекомендовал пользоваться дополнительными уровнями защиты и хранить карту и телефон только у себя.
Никитин подчеркнул, что слаженные действия государства, банков и клиентов могут сократить потери граждан, вызванные ошибочными ограничениями или мошенническими схемами. Чем внимательнее будут граждане, тем меньше вероятность случайных ограничений.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщал, что мошенники всегда пытаются подтолкнуть жертву к поспешным решениям, создавая ощущение неотложности, например через сообщения об угрозе блокировки счета или необходимости срочной оплаты.