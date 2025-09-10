Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.4 комментария
«Северяне» уничтожили штурмовую группу ВСУ под Волчанском
В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовые группы «Северян» продвинулись на 150 метров, заняв три технических здания и отбив контратаку противника.
По всему участку фронта продолжаются тяжелые бои, противник не оставляет попыток прорвать правый фланг наступающей группировки «Северян», сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Российская авиация и ракетные подразделения увеличили число ударов по скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины. В приграничных населённых пунктах Сумской области, находящихся под контролем ВСУ, наблюдается дефицит продовольствия и медикаментов из-за мобилизации всех водителей и медиков местными военкоматами.
За сутки противник предпринял три попытки контратак: две – в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, одну – в районе Алексеевки силами 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Все атаки были отражены стрелковыми боями и комплексным огневым воздействием, после чего противник с потерями отошёл на исходные позиции. В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, действующей в районе Садков на Сумщине, количество пропавших без вести военнослужащих достигает сотен, что подтверждают родственники бойцов.
На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, российские расчёты ударных беспилотников продолжали наносить удары по выявленным целям. На Харьковском направлении в Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовые группы Северян значительно продвинулись, расширили плацдарм и закрепились в трёх технических зданиях, несмотря на безуспешные контратаки противника. В ходе одной из контратак украинская сторона задействовала группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады, весь личный состав которой был уничтожен огнём, отмечается, что штурмовая группа, вероятно, была под действием психотропных препаратов.
В лесу западнее Синельниково российские штурмовые подразделения заняли два опорных пункта ВСУ и продвинулись на 250 метров. На участках фронта Меловое–Хатнее и Липцовском существенных изменений не зафиксировано, противник укрепляет оборону, а на Липцовском участке ВСУ проводили ротацию подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады.
Суточные потери противника, по данным источника, превысили 180 человек: свыше 130 – в Сумской области и более 50 – в Харьковской. На Сумщине уничтожены бронемашина Humvee, гаубица Д-30, миномёт, две станции Starlink, автотехника, шесть пусковых установок БПЛА, ряд дронов, роботизированный комплекс и склад материальных средств. На Волчанском и Липцовском направлениях поражены бронемашина «Козак», миномёты, техника, пусковые установки, станции связи, склады и дроны. На Великобурлукском направлении уничтожены установка БПЛА, автотехника и грузовик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Север» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в поселке Юнаковка угрожали подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. Украинские войска попытались вернуть утраченные позиции в Сумской области, но безуспешно.