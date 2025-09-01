Спасатели в Москве вызволили отсидевшего две недели под землей кота

Tекст: Ирма Каплан

Спасатели и сотрудники ПАО «МОЭК» несколько раз выезжали на вызов, открывали камеру теплового пункта, но ни кота, ни следов жизни животного не было.

«По всем документам камера изолированная, но котик видать нашел местечко, в которое он делал свои делишки, да так ловко, что даже не пахло. А заявительница сбрасывала ему мяско, которое тут же бесследно исчезало», – сообщили в Telegram-канале «Спасатели СпасРезерв».

Тогда группа людей договорилась и в очередной раз прибыли к нехорошему люку, в труднодоступном месте спасатели установили котоловку. Сотрудники ПАО «МОЭК» обеспечили доступ и безопасность ведения работ.

Через несколько часов огромный и перепуганный кот был пойман и передан заявительнице.

