Спасатели в Москве вызволили отсидевшего две недели под землей кота
В Москве на улице Гвоздева местная кормилица кошек звонила и просила помощи по вызволению из-под земли кота, показывая фото его лапки в доказательство его существования.
Спасатели и сотрудники ПАО «МОЭК» несколько раз выезжали на вызов, открывали камеру теплового пункта, но ни кота, ни следов жизни животного не было.
«По всем документам камера изолированная, но котик видать нашел местечко, в которое он делал свои делишки, да так ловко, что даже не пахло. А заявительница сбрасывала ему мяско, которое тут же бесследно исчезало», – сообщили в Telegram-канале «Спасатели СпасРезерв».
Тогда группа людей договорилась и в очередной раз прибыли к нехорошему люку, в труднодоступном месте спасатели установили котоловку. Сотрудники ПАО «МОЭК» обеспечили доступ и безопасность ведения работ.
Через несколько часов огромный и перепуганный кот был пойман и передан заявительнице.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, для помощи черно-белому коту, застрявшему в отверстии гранитной облицовки набережной Фонтанки, власти Петербурга предоставили спасателям патрульный катер.