Сняты временные ограничения на рейсы в Волгограде
Волгоградский аэропорт возобновил прием и выпуск воздушных судов
Аэропорт Волгограда вновь начал принимать и отправлять рейсы после снятия временных ограничений, действовавших для обеспечения авиационной безопасности.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Волгограде сняты, передает РИА «Новости».
В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта выполнили все необходимые действия для гарантии безопасности.
За время действия ограничений четыре самолета были направлены на запасные аэродромы. Днем ранее Волгоградская область подверглась атаке БПЛА.
Также в аэропортах Нижнекамска и Нижнего Новгорода сняты ограничения полетов.