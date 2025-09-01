Киргизия и Узбекистан договорились совместно расследовать гибель граждан на границе

Tекст: Дарья Григоренко

По информации пресс-центра пограничной службы Киргизии, в августе в органы поступило заявление о пропаже жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района. Позднее узбекская сторона сообщила, что 15 августа на стыке границ трех стран их пограничный наряд обнаружил двух неизвестных лиц, передает РИА «Новости».

По словам представителей узбекской стороны, при попытке задержания мужчины не подчинились требованиям, после чего пограничники применили оружие. В результате оба получили огнестрельные ранения, которые оказались смертельными. Родственники погибших опознали их после поездки в Узбекистан 31 августа.

В понедельник тела передали киргизской стороне через пункт «Баймак», после чего отправили в морг города Кербен для проведения экспертиз. С 2 сентября 2025 года главы пограничных служб двух стран начнут совместное разбирательство на месте происшествия. Узбекская сторона также готова передать родственникам имущество погибших – трех лошадей и палатку.

Пограничная служба Киргизии выразила глубокую обеспокоенность инцидентом и пообещала довести до общественности результаты всестороннего расследования обстоятельств гибели граждан.

Ранее президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о стыке границ трех стран в Худжанде, а также заключили Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Киргизия утвердила закон о государственной границе с Таджикистаном и анонсировала открытие закрытых с 2021 года контрольно-пропускных пунктов.