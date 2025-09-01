Названы сроки формирования двух новых дивизий морской пехоты ВМФ

Главнокомандующий ВМФ Моисеев: В этом году сформируют две новые дивизии морской пехоты

Tекст: Ольга Иванова

Дивизии морской пехоты для Тихоокеанского и Балтийского флотов будут созданы до конца 2025 года, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев во время торжественной линейки в Нахимовском училище Мариуполя.

Моисеев отметил: «Идет переформирование бригад в дивизии. В этом году мы уже сформируем две таких дивизии (морской пехоты)». Он уточнил, что речь идет о соединениях Тихоокеанского и Балтийского флотов, передает ТАСС.

Также в перспективе, по его словам, бригады морской пехоты во всех флотах России получат статус дивизий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что бригады морской пехоты будут реорганизованы в дивизии. К 2027 году из бригад морской пехоты будет создано пять дивизий.