После падения обломков БПЛА возле ж/д путей на Кубани произошел пожар
В Крымском районе Краснодарского края из-за падения фрагментов БПЛА произошло возгорание сухой растительности рядом с железнодорожными путями, сообщили в оперативном штабе региона.
Обломки беспилотного летательного аппарата упали возле железнодорожных путей в хуторе Веселый Крымского района Кубани. В результате падения произошло возгорание сухой травы, однако пострадавших и повреждений зафиксировано не было, передает ТАСС.
В оперативном штабе региона сообщили, что пострадавших и повреждений нет и уточнили, что организовано тушение пожара. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб.
Угрозы для населения в настоящий момент нет. Атаки беспилотников на Краснодарский край фиксируются второй день подряд. Днем ранее сообщалось о повреждении нескольких домов, школы и линии электропередачи в разных районах края.
Средства ПВО сбили 19 дронов над Краснодарским краем.
Эксперт связал рост активности украинских беспилотников с предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.