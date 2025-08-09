В Москве простились с народным артистом Владимиром Сафроновым

Прощание с Владимиром Сафроновым прошло в Малом театре Москвы

Tекст: Евгения Караваева

Прощальная церемония с народным артистом России Владимиром Сафроновым завершилась в Малом театре, передает РИА «Новости». На мероприятие пришли его родные, бывшие и нынешние ученики, поклонники, а также коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина и Малого театра.

Среди присутствующих были главреж Малого театра Алексей Дубровский, известные артисты Валерий Афанасьев, Александр Вершинин, Василий Бочкарев, режиссер Владимир Бейлис и другие деятели театра.

В ходе церемонии Александр Вершинин отметил: «Вы были другом, учителем, советником. Каждый раз, выходя на сцену, вы несли в своих образах боль, радость, любовь, искренность. Вы по-настоящему служили Малому театру, служили русской культуре. Ваш образ навсегда останется в памяти».

Коллеги и студенты Сафронова из ВТУ имени Щепкина, а также его выпускники принесли траурные венки. Гроб с телом мастера вынесли под аплодисменты собравшихся.

Алексей Дубровский назвал Сафронова одним из последних представителей настоящей старой школы Малого театра. По его словам, голос артиста был одним из главных средств выразительности, а талант и личность Сафронова останутся в памяти зрителей и коллег.

Владимир Сафронов родился в 1940 году в Москве, окончил училище имени Щепкина, работал в ряде театров, а с 1972 года связал судьбу с Малым театром. Был не только артистом, но и педагогом: с 1975 года преподавал мастерство актера и был руководителем собственной мастерской. Снимался в кино и на телевидении, вел передачи, посвященные культуре и армии. В 1982 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 2006-м – народного артиста России, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

