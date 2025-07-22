А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.0 комментариев
В Москве простились с известным кинорежиссером Юрием Карой
В большом зале Центральной клинической больницы № 1 состоялось прощание с заслуженным кинематографистом Юрием Карой, на церемонии присутствовали коллеги и друзья.
Отдать дань памяти пришли коллеги, друзья, выпускники режиссера, а также представители творческих коллективов, в том числе Мосфильма, Союза кинематографистов России и Первого канала, передает ТАСС.
Зал был украшен венками от различных организаций.
Среди присутствовавших были народный артист Виктор Раков и актриса Ирина Чериченко. На церемонии были зачитаны соболезнования от президента России Владимира Путина, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.
Супруга режиссера Ирина Кара сказала, что благодарна всем, кто пришел проститься с покойным.
«Он этого заслуживал, самый добрый, самый светлый человек. Мы с ним прожили просто замечательную жизнь вместе», – отметила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Кара скончался в Ялте после обширного инфаркта на 70-м году жизни. Режиссер ранее стал известен благодаря фильмам «Звезда эпохи» и «Завтра была война». Юрий Кара также работал над экранизацией романа «Мастер и Маргарита», которую долгое время не показывали в кинотеатрах. В разные годы режиссер получал государственные награды за вклад в развитие российского кинематографа.
Заслуженный деятель искусств России Юрий Кара скончался в Ялте после обширного инфаркта на 70-м году жизни.