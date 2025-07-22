В Москве простились с известным кинорежиссером Юрием Карой

Tекст: Алексей Дегтярев

Отдать дань памяти пришли коллеги, друзья, выпускники режиссера, а также представители творческих коллективов, в том числе Мосфильма, Союза кинематографистов России и Первого канала, передает ТАСС.

Зал был украшен венками от различных организаций.

Среди присутствовавших были народный артист Виктор Раков и актриса Ирина Чериченко. На церемонии были зачитаны соболезнования от президента России Владимира Путина, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Супруга режиссера Ирина Кара сказала, что благодарна всем, кто пришел проститься с покойным.

«Он этого заслуживал, самый добрый, самый светлый человек. Мы с ним прожили просто замечательную жизнь вместе», – отметила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Кара скончался в Ялте после обширного инфаркта на 70-м году жизни. Режиссер ранее стал известен благодаря фильмам «Звезда эпохи» и «Завтра была война». Юрий Кара также работал над экранизацией романа «Мастер и Маргарита», которую долгое время не показывали в кинотеатрах. В разные годы режиссер получал государственные награды за вклад в развитие российского кинематографа.

Заслуженный деятель искусств России Юрий Кара скончался в Ялте после обширного инфаркта на 70-м году жизни.