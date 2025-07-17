Названа причина смерти Юрия Кары

Tекст: Мария Иванова

Причиной смерти Юрия Кары стал обширный инфаркт, сообщил народный артист России Виктор Раков, сыгравший Мастера в фильме Кары «Мастер и Маргарита».

«Мне сегодня написала его ассистентка, что он в Ялте, и у него случился обширный инфаркт», – заявил Раков в беседе с ТАСС.

Собеседник отметил, что трагедия произошла в Ялте, где находился режиссер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кинорежиссер Юрий Кара скончался на 71-м году жизни. Похороны Юрия Кары, по предварительным данным, пройдут на Троекуровском кладбище.