Определены дата и место похорон режиссера Юрия Кары

Tекст: Мария Иванова

Похороны заслуженного деятеля искусств России, кинорежиссера и сценариста Юрия Кары, скончавшегося в возрасте 70 лет, предположительно пройдут 22 июля на Троекуровском кладбище, сообщил Михаил Калинин, оргсекретарь Союза кинематографистов России.

Он уточнил, что дата может быть скорректирована, но с наибольшей вероятностью прощание состоится именно 22 июля, передает ТАСС.

Калинин отметил, что Юрий Кара ушел из жизни в ночь на 17 июля.

Режиссер оставил заметный след в российском кино, начав свою карьеру после поступления во ВГИК в 1982 году. Первый успех ему принесла экранизация повести Бориса Васильева «Завтра была война», которая стала его дипломной работой и вышла в 1987 году.

В 1988 году Кара поставил драму «Воры в законе» по мотивам произведений Фазиля Искандера. В 1991 году он приступил к съемкам экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где главные роли исполнили Виктор Раков и Анастасия Вертинская. В фильмографии режиссера также картины «Интересные мужчины», «Я – кукла», «Королев», «Гамлет. XXI век» и сериал «Звезда эпохи».

Последней работой Кары стала биографическая драма «Главный» о Сергее Королеве, снятая в 2015 году. Кроме режиссуры, Юрий Кара преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры, а большинство его фильмов были сняты по собственным сценариям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский кинорежиссер Юрий Кара скончался на 71-м году жизни.