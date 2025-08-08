  • Новость часаReuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва и Вашингтон подошли к «точке прорыва»
    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи
    Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски
    В МИД России вызвали временного поверенного Италии
    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ
    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей
    Латышам посоветовали закопать в огороде бочку с продуктами и деньгами
    Мнения
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    10 комментариев
    8 августа 2025, 03:37 • Новости дня

    Трамп пообещал помирить в Белом доме Армению и Азербайджан

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в пятницу намерен в Белом доме провести церемонию подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном вместе с лидерами этих стран.

    Как написал Трамп в соцсети Truth Social, 8 августа в Белом доме состоится «мирный саммит» с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    «Завтра президент Алиев и премьер-министр Пашинян вместе со мной в Белом доме проведут официальную церемонию подписания мирового соглашения (Peace Signing Ceremony – в оригинале)», – написал американский президент. 

    Это соглашение является одним из самых значительных внешнеполитических достижений Трампа на сегодняшний день и может помочь положить конец одному из самых продолжительных конфликтов в мире. Для Трампа, который назвал пятничную встречу «историческим мирным саммитом», это еще один шанс  представить себя главным миротворцем, пишет портал Axios.

    Ранее он заявлял о дипломатических прорывах между Руандой и Демократической Республикой Конго, Индией и Пакистаном, Камбоджей и Таиландом, несмотря на то, что мир на Украине и в Газе остается недостижимым.

    «Соглашение, которое может быть заключено при посредничестве США, призвано обеспечить мир, но также оно имеет значительную экономическую составляющую. Армения согласилась провести через свою территорию коридор протяженностью 43,5 км, который будет разработан США и назван «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», соединяющий большую часть Азербайджана с небольшим азербайджанским анклавом на границе с Турцией», –  говорится в материале.

    Коридор позволит людям и товарам перемещаться между Турцией и Азербайджаном и далее в Центральную Азию, минуя Иран или Россию. В настоящее время это невозможно, поскольку армяно-азербайджанская граница закрыта и сильно укреплена, поясняет портал Axios.

    Иран выступает категорически против этого проекта, Россия также раскритиковала его, в то время как Турция категорически за это.

    «Разрешив этот вопрос, американцы получат выгоду в виде миллиардов долларов от новой торговли ежегодно. Россия, Иран и Китай теряют влияние в той части мира, которую они считали своей территорией. Армения отказалась от своих давних возражений против коридора во время переговоров с США», – отмечено в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп встретился с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме перед тем, как в пятницу подписать мирное соглашение, которое утверждает исключительные права США на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, узнало Reuters.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    7 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча российского президента Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».

    «Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.

    По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Комментарии (7)
    7 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп потребовал от генерального директора корпорации Intel Лип-Бу Тана (Чэнь Лиу) немедленно уйти в отставку.

    «Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет», – заявил он в своей публикации в Truth Social, передает ТАСС.

    По данным портала Axios, причиной стала озабоченность Трампа предполагаемыми связями Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, тесно сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.

    Лип-Бу Тан был назначен на пост руководителя Intel в 2025 году после ухода Пэта Гелсингера в декабре 2024 года. Решение о смене руководства принималось на фоне ухудшения финансового положения компании и падения стоимости акций на фоне усилившейся конкуренции на мировом рынке полупроводников.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 13:54 • Новости дня
    Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа

    Политолог Данилин: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа

    Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    После подписания меморандума Баку и Ереваном Армения может потерять часть территорий и оказаться отрезанной от Ирана. Это будет расценено как сдача армянским премьером Николом Пашиняном интересов своей страны и ее народа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее сообщалось о подготовке подписания в Белом доме армяно-азербайджанского соглашения о взаимопонимании.

    «Действия Пашиняна очень похожи на окончательную сдачу интересов Армении и ее народа в обмен на личные гарантии себе и своей семье. Политику могли пообещать, что после прекращения деятельности на посту премьера он сможет без проблем уехать в США или одну из стран ЕС», – допустил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Аналитик предположил, что в документе, среди прочего, будет оговорено решение спора по Зангезурскому коридору. Причем в соглашении даже может участвовать некая американская фирма, аффилированная с кем-то из команды Трампа. «При таком сценарии от Армении будет отторгнута еще часть территории, а Азербайджан получит прямое сообщение с Турцией и Нахичеванью», – допустил он.

    На этом фоне аналитик не исключил, что у армянского премьера есть и финансовые интересы в будущих совместных проектах с Баку. «Армения же в итоге может быть отрезана от своих партнеров, например, от Ирана, и станет еще более открыта для противников», – указал спикер.

    Собеседник напомнил, что ранее официальный Ереван опровергал намерение заключить соглашение с Баку и клеймил всех, кто предполагал такое развитие событий. «А сейчас все, по сути, поставлены перед фактом будущего подписания меморандума. Судя по всему, они готовили этот документ довольно долго, не меньше года», – предположил политолог.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Вашингтоне Азербайджан и Армения подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут провозглашены обязательства по достижению двустороннего мира, пишет Middle East Eye со ссылкой на региональные источники.

    По их словам, американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания.

    В статье оговаривается, что политики могу подписать «письмо о намерениях», а не проект мирного соглашения, что даст Трампу повод говорить о своей причастности к дипломатическому урегулированию ситуации в регионе.

    Издание Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Белого дома также сообщает, что Алиев и Пашинян в пятницу прибудут на встречу с Трампом.

    В прошлом месяце Алиев и Пашинян провели встречу в Абу-Даби, после которой азербайджанский лидер заявил, что обе страны могут в течение нескольких месяцев завершить работу над текстом соглашения или, по крайней мере, над его основными принципами, а затем парафировать их.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК, что подготовит почву для появления здесь военной базы США.

    Комментарии (37)
    7 августа 2025, 06:41 • Новости дня
    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов

    Трамп: США введут пошлины в 100% на импорт чипов

    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в 100% для иностранных производителей чипов и полупроводников.

    «Итак, 100%-ная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые США», –приводит слова главы американского государства РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что новые тарифы не будут распространяться на компании, производящие чипы на территории США. При этом сроки введения новых пошлин пока не названы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Белый дом инициировал расследование поставок чипов в США. Администрация США одобрила экспорт менее продвинутых чипов Nvidia в Китай при сохранении контроля над самыми современными микрочипами.


    Комментарии (12)
    7 августа 2025, 12:05 • Новости дня
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемая на следующей неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь историческое значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Это встреча может стать исторической», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что диалог между сторонами восторжествует.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (39)
    7 августа 2025, 17:30 • Новости дня
    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей

    Политолог Гаспарян: Передачей Зангезурского коридора Пашинян подпишет капитуляцию

    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей
    @ Alexander Kryazhev/RIA Novosti/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Премьер Армении Никол Пашинян своим решением подписать меморандум с Азербайджаном, куда войдет передача Зангезурского коридора, ставит под удар будущее страны. Это можно расценивать как предательство Армении и ее народа, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что меморандум между Ереваном и Баку может быть подписан в Белом доме уже в ближайшую пятницу.

    «Подписание этого документа – проявление силовой дипломатии: Баку, как победитель, диктует условия Еревану. Судя по всему, основное внимание в меморандуме будет уделено передаче Зангезурского коридора, что прямо противоречит интересам армянского народа. Однако для Никола Пашиняна эти факторы, судя по всему, не являются приоритетными», – заявил эксперт.

    «Нетрудно представить реакцию жителей этих территорий после тридцатилетнего конфликта с Азербайджаном. При этом Пашинян готов уступить Зангезурский коридор без референдума и даже без элементарного учета общественного мнения», – добавил он.

    Гаспарян также высказал предположение о возможных скрытых мотивах премьер-министра: «У меня есть серьезные основания полагать, что Запад гарантировал Пашиняну и его семье безопасность и финансовую стабильность после ухода с поста. В этой связи местным правоохранительным органам стоило бы проверить его действия на предмет государственной измены».

    Эксперт обратил внимание на то, что подготовка документа о контроле над коридором велась долгое время, хотя сам Пашинян отрицал это: «Это еще одно доказательство его намеренного введения общества в заблуждение. Кстати, ранее он уже пытался изменить устав Армянской апостольской церкви, которой более 1500 лет. Так что пренебрежение историческими интересами народа для него не ново».

    По словам политолога, Трамп и Алиев урегулируют конфликт на условиях Азербайджана, а Пашинян соглашается на все. «Американский лидер стремится закрепить за собой имидж «миротворца», особенно на фоне отсутствия прогресса по Украине и Ближнему Востоку. А в Закавказье ему проще удовлетворить требования Баку», – считает эксперт.

    Гаспарян также напомнил, что Пашинян находится в отпуске с 28 июля по 15 августа: «Это неудивительно – вся его политическая карьера построена на подобных маневрах. Вероятно, западные партнеры обеспечили ему «страховку» на случай обострения ситуации после подписания меморандума, чтобы он мог отступить, если потребуется».

    «Как и в прошлых случаях, Пашинян представит этот шаг как «движение к миру», а унизительное соглашение – как «новые возможности». Он и его партия «Гражданский договор» наверняка попытаются оправдать капитуляцию громкими заявлениями о дружбе и процветании – лишь бы сохранить власть», – предположил аналитик.

    «Кроме того, подписание меморандума не только ведет к геополитической изоляции Армении, но и угрожает отношениям с Ираном, который категорически против передачи Зангезурского коридора», – подчеркнул он.

    В заключение Гаспарян добавил, что по его данным, в конце августа планируются провокационные акции сторонников Пашиняна у российской военной базы в Гюмри. «Это можно расценить как пробный шар перед реализацией меморандума. Похоже, Пашинян сознательно лишает Армению будущего, превращая ее в заложника воинствующих соседей. Фактически он готов «утилизировать» страну, и если он поставит свою подпись в Вашингтоне, то выкрутиться из этого положения Армения уже не сможет», – подчеркнул политолог.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Вашингтоне Азербайджан и Армения подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут провозглашены обязательства по достижению двустороннего мира, пишет Middle East Eye со ссылкой на региональные источники. По их словам, американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания.

    В прошлом месяце Алиев и Пашинян провели встречу в Абу-Даби, после которой азербайджанский лидер заявил, что обе страны могут в течение нескольких месяцев завершить работу над текстом соглашения или, по крайней мере, над его основными принципами, а затем парафировать их.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в регионе под предлогом охраны Зангезурского коридора может появиться американская ЧВК, что подготовит почву для появления затем военной базы США.

    Комментарии (19)
    7 августа 2025, 11:07 • Новости дня
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни

    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, встреча президентов будет организована по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

    «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    Дипломат добавил, что российская сторона вместе с американскими коллегами приступила к конкретной проработке деталей будущего саммита.

    Ушаков также сообщил, что место встречи Путина и Трампа уже определено, однако информация о нем будет объявлена позднее после дополнительного согласования.

    В качестве ориентировочного срока проведения переговоров помощник президента назвал следующую неделю, однако точная дата будет зависеть от хода подготовки. Дипломат уточнил, что продолжительность подготовки пока определить сложно, но работа уже началась.

    Ранее канал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи накануне высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (20)
    7 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    Российский лидер подчеркнул, что среди возможных мест проведения встречи он видит Объединенные Арабские Эмираты как одного из наиболее подходящих партнеров в этом вопросе.

    «Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в четверг встретился с президентом ОАЭ, прибывшим в Россию с официальным визитом. Российский лидер назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы. Он выразил надежду на «положительные результаты» визита в Россию.

    Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Комментарии (13)
    7 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа

    Ушаков: Путину и Трампу есть что обсуждать

    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков согласился с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом действительно есть темы для обсуждения в ходе личной встречи.

    Ушаков подчеркнул, что высказывание Рубио о том, что Москве и Вашингтону «теперь есть что обсуждать», отражает реальное положение дел, передает ТАСС.

    «Рубио прав», – ответил он на вопрос журналиста относительно слов американского госсекретаря.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.

    Комментарии (5)
    8 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме перед тем, как в пятницу подписать мирное соглашение, которое утверждает исключительные права США на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, передает Reuters.

    «Мирное соглашение может преобразить Южный Кавказ – энергопроизводящий регион, граничащий с Россией, Европой, Турцией и Ираном, пересеченный нефте- и газопроводами, но раздираемый закрытыми границами и давними этническими конфликтами», – передает Reuters со ссылкой на близкие к переговорам источники.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединятся к Трампу в Белом доме для переговоров и церемонии подписания, сообщили американские официальные лица.

    Они подпишут рамочный документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давно назревшей транзитной проблемы, добавили информаторы агентства.

    Азербайджан запросил транспортный коридор через Армению, который соединит большую часть его территории с Нахичеванью, азербайджанским анклавом, граничащим с союзником Баку – Турцией.

    «Согласно тщательно согласованным документам, которые политики подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить Соединенным Штатам эксклюзивные особые права на разработку на длительный срок транзитного коридора, который будет назван «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» и известен под аббревиатурой TRIPP», – заявили источники.

    Маршрут будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.

    «Благодаря коммерческим средствам этот шаг разблокирует регион и предотвратит дальнейшие военные действия»,  – заявил один из источников.

    Лидеры Армении и Азербайджана также подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которая с момента своего создания в 1992 году является сопредседателем Франции, России и США для посредничества в урегулировании конфликта.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Мировые СМИ вынесли предстоящую встречу Путина и Трампа на первые полосы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Издание Financial Times подчеркивает, что объявление о предстоящей встрече лидеров прозвучало на следующий день после переговоров Путина с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которые обе стороны назвали продуктивными, передает РИА «Новости».

    Американская New York Times отмечает, что эта встреча станет первым очным саммитом президентов России и США за более чем четыре года, а британская Times и финская Helsingin Sanomat подчеркивают, что Путин и Трамп встретятся очно впервые за семь лет. По данным испанской Periodico, в этом году лидеры уже шесть раз говорили по телефону.

    Британская Telegraph сообщает, что встреча пройдет в узком формате, без участия других стран, а советник российского президента Юрий Ушаков отверг предложение США о трехсторонних переговорах с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, о чем пишет Guardian. Немецкая Berliner Zeitung отмечает, что последствия саммита будут в первую очередь значимы для Европы.

    Газета Wall Street Journal считает, что этот саммит может стать одним из важнейших событий второго срока Трампа, а Telegraph указывает на рост надежд на окончание конфликта на Украине. New York Times называет инициативу Путина еще одной его победой. Японская Nikkei также подчеркивает признаки сближения между США и Россией. По оценке CNN, ключевым вопросом станет содержание предложений российской стороны.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил о взаимной заинтересованности сторон во встрече с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что как с его стороны, так и со стороны США проявлялась заинтересованность во встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, кто стал инициатором саммита, передает ТАСС.

    Ранее Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    В четверг Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Комментарии (12)
    7 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о возможности встречи с Зеленским при наличии условий

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам российского лидера, проведение таких переговоров возможно только при соблюдении определенных условий.

    Путин подчеркнул: «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».

    Как отметил президент, на данный момент необходимых условий для организации встречи не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Потери автоконцернов от пошлин США достигли почти 12 млрд долларов

    WSJ: Автогиганты потеряли миллиарды из-за американских пошлин

    Tекст: Денис Тельманов

    Суммарные убытки крупнейших автопроизводителей мира из-за торговых пошлин США достигли рекордных значений после пандемии, а лидером потерь стала Toyota.

    Крупнейшие автопроизводители мира потеряли около 11,8 млрд долларов из-за введенных торговых пошлин в США, пишет The Wall Street Journal.

    Наибольшие финансовые потери во втором квартале 2025 года понесла компания Toyota – свыше 3 млрд долларов, тогда как у Tesla убытки составили около 300 млн долларов.

    По оценке издания, к концу календарного года чистая прибыль десяти ведущих автоконцернов, не считая китайских компаний, может сократиться примерно на четверть.

    WSJ прогнозирует, что автопроизводители могут начать поднимать цены на автомобили и переносить производство в США, чтобы сократить будущие убытки, однако такие меры потребуют значительного времени для реализации.

    2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении 10% универсальных и индивидуальных таможенных тарифов на продукцию из 185 стран, которые вступили в силу в начале апреля.

    По данным европейских источников, тарифы США на автомобили и запчасти из Евросоюза удерживаются на уровне 27,5%, и Брюссель ожидает их снижения до 15% в ближайшее время. Также достигнута договоренность между Японией и США о снижении дополнительных пошлин на японские автомобили до 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский производитель BYD реализовал в Евросоюзе более 7,2 тыс. электромобилей в апреле, что стало рекордом и вывело бренд на первое место по продажам в этом сегменте.

    Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин.

    Введение американским правительством 25-процентных пошлин на импортные автомобили привело к переполнению портов США автомобилями и задержкам в поставках.

    Британский производитель Jaguar Land Rover остановил экспорт автомобилей в США из-за введения 25-процентных пошлин, чтобы оценить последствия этого решения.

    Комментарии (2)
    Главное
    В России представили комплекс «Дронобус» для запуска оптоволоконных БПЛА
    Захарова назвала аморальный поступок Киева
    СМИ: Украина согласилась на инициативу Москвы по перемирию в небе
    В России предложили ввести детские сим-карты
    Названа дата начала мощной магнитной бури
    Китайский клуб КХЛ стал «Драконом» вместо «Красной звезды»
    В Сочи оштрафовали 11 нудистов

    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации