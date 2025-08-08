Трамп пообещал помирить в Белом доме Армению и Азербайджан

Tекст: Ирма Каплан

Как написал Трамп в соцсети Truth Social, 8 августа в Белом доме состоится «мирный саммит» с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Завтра президент Алиев и премьер-министр Пашинян вместе со мной в Белом доме проведут официальную церемонию подписания мирового соглашения (Peace Signing Ceremony – в оригинале)», – написал американский президент.

Это соглашение является одним из самых значительных внешнеполитических достижений Трампа на сегодняшний день и может помочь положить конец одному из самых продолжительных конфликтов в мире. Для Трампа, который назвал пятничную встречу «историческим мирным саммитом», это еще один шанс представить себя главным миротворцем, пишет портал Axios.

Ранее он заявлял о дипломатических прорывах между Руандой и Демократической Республикой Конго, Индией и Пакистаном, Камбоджей и Таиландом, несмотря на то, что мир на Украине и в Газе остается недостижимым.

«Соглашение, которое может быть заключено при посредничестве США, призвано обеспечить мир, но также оно имеет значительную экономическую составляющую. Армения согласилась провести через свою территорию коридор протяженностью 43,5 км, который будет разработан США и назван «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», соединяющий большую часть Азербайджана с небольшим азербайджанским анклавом на границе с Турцией», – говорится в материале.

Коридор позволит людям и товарам перемещаться между Турцией и Азербайджаном и далее в Центральную Азию, минуя Иран или Россию. В настоящее время это невозможно, поскольку армяно-азербайджанская граница закрыта и сильно укреплена, поясняет портал Axios.

Иран выступает категорически против этого проекта, Россия также раскритиковала его, в то время как Турция категорически за это.

«Разрешив этот вопрос, американцы получат выгоду в виде миллиардов долларов от новой торговли ежегодно. Россия, Иран и Китай теряют влияние в той части мира, которую они считали своей территорией. Армения отказалась от своих давних возражений против коридора во время переговоров с США», – отмечено в статье.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп встретился с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме перед тем, как в пятницу подписать мирное соглашение, которое утверждает исключительные права США на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, узнало Reuters.

При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.