Следователи сообщили о погибшем в квартире с рухнувшими перекрытиями в Петербурге
В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства обрушения перекрытия в квартире на Невском проспекте, в результате которого погиб мужчина, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«Вечером 7 августа 2025 года при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невский проспекте в городе Санкт-Петербурге. В результате инцидента погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован», – сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Там уточнили, что следователи проводят комплекс следственных действий, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в историческом центре Санкт-Петербурга в доме на Невском проспекте произошло обрушение потолка между этажами, жильцы сообщили о возможном пострадавшем внутри.