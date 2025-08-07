Следователи сообщили о погибшем в квартире с рухнувшими перекрытиями в Петербурге

Следователи заявили о погибшем в квартире с рухнувшими перекрытиями в Петербурге

Tекст: Ирма Каплан

«Вечером 7 августа 2025 года при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невский проспекте в городе Санкт-Петербурге. В результате инцидента погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован», – сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Там уточнили, что следователи проводят комплекс следственных действий, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в историческом центре Санкт-Петербурга в доме на Невском проспекте произошло обрушение потолка между этажами, жильцы сообщили о возможном пострадавшем внутри.