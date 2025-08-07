Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).4 комментария
Прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в доме на Невском проспекте
В историческом центре Санкт-Петербурга в доме на Невском проспекте произошло обрушение потолка между этажами, жильцы сообщили о возможном пострадавшем внутри, сообщили в Telegram-канале городской прокуратуры.
«Прокуратура Центрального района г. Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с обрушением перекрытия между первым и вторым этажами в одном из жилых домов на Невском проспекте», – сказано в посте.
Там намерены оценить обеспечение безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов. Координирует работу правоохранительных органов, аварийных и спасательных служб зампрокурора Центрального района города Никита Лебедев, добавили в ведомстве.
По сообщению жильцов, в квартире, где произошло обрушение, может находиться человек, приводит РИА «Новости» данные пресс-службы администрации Центрального района.
«На месте работают сотрудники МЧС, информация уточняется», – сказали там.
