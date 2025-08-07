Прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в доме на Невском проспекте

Прокуратура заявила о проверке после обрушения потолка в доме на Невском проспекте

Tекст: Ирма Каплан

«Прокуратура Центрального района г. Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с обрушением перекрытия между первым и вторым этажами в одном из жилых домов на Невском проспекте», – сказано в посте.

Там намерены оценить обеспечение безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов. Координирует работу правоохранительных органов, аварийных и спасательных служб зампрокурора Центрального района города Никита Лебедев, добавили в ведомстве.

По сообщению жильцов, в квартире, где произошло обрушение, может находиться человек, приводит РИА «Новости» данные пресс-службы администрации Центрального района.

«На месте работают сотрудники МЧС, информация уточняется», – сказали там.

Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, потолок обрушился на фуд-корт с посетителями в одном из торговых центров в Ханты-Мансийском автономном округе.



