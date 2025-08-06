Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».7 комментариев
В Сириусе восемь человек отравились чачей
Восемь человек, среди которых отдыхающие из Подмосковья, отравились самодельной чачей, приобретенной на рынке в Адлере у одной продавщицы.
Родственница пострадавших рассказала, что семья из Подмосковья купила чачу на шелковице и дыне у знакомой продавщицы 30 июля на рынке «БаZар» в Сириусе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По ее словам, вечером все попробовали напиток на базе отдыха, а на вторые сутки почувствовали сильное недомогание. «Сначала подумали – похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание», – говорится в сообщении канала. Уточняется, что все пострадавшие приобрели алкоголь в одной торговой точке.
Ранее 6 августа три человека, также отравившихся чачей, спасти не удалось. Как пишет издание со ссылкой на SHOT, алкоголь был куплен на Казачьем рынке в Адлере, при этом напиток был произведен кустарным способом.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали предполагаемых продавцов.
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