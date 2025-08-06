В Сириусе восемь человек отравились чачей

Tекст: Валерия Городецкая

Родственница пострадавших рассказала, что семья из Подмосковья купила чачу на шелковице и дыне у знакомой продавщицы 30 июля на рынке «БаZар» в Сириусе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По ее словам, вечером все попробовали напиток на базе отдыха, а на вторые сутки почувствовали сильное недомогание. «Сначала подумали – похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание», – говорится в сообщении канала. Уточняется, что все пострадавшие приобрели алкоголь в одной торговой точке.

Ранее 6 августа три человека, также отравившихся чачей, спасти не удалось. Как пишет издание со ссылкой на SHOT, алкоголь был куплен на Казачьем рынке в Адлере, при этом напиток был произведен кустарным способом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали предполагаемых продавцов.

В 2023 году в России жертвами суррогатного сидра стали десятки человек.

Ранее в Оренбургской области пятеро детей остались сиротами после гибели родителей от суррогатного алкоголя.