МВД: Старатели в Магаданской области украли золото на 3 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полицейские Магаданской области задержали четверых старателей, подозреваемых в краже промышленного золота, передает РИА «Новости». По данным регионального управления МВД, мужчины не являлись работниками предприятия и проникли на производственный полигон горнодобывающей компании. Там они похитили около 350 граммов россыпного золота.

Злоумышленники использовали для преступления металлоискатель и внедорожник, которые были изъяты при задержании вместе с украденным драгметаллом. Сумма причиненного ущерба превысила 2,8 млн рублей. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, старатели и горняки Магаданской области добыли за год более 40 тонн золота впервые с 1979 года. Ассоциация недропользователей Магаданской области пригласила президента Владимира Путина попробовать себя в роли золотодобытчика.