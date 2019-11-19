В Магадане побили 40-летний рекорд по добыче золота

В Магаданской области старатели и горняки впервые с 1979 года преодолели планку в 40 тонн добытого золота за год. На данный момент уже добыто 40,23 тонны драгметалла, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота. По состоянию на 1 ноября золотопромышленники региона добыли 40,23 тонны золота, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по добыче рудного золота остается Тенькинский городской округ, на счету его предприятий – 16,25 тонны. Что касается россыпей, то к 1 ноября намыто 17,36 тонны желтого металла. Больше всего самородного драгметалла добыли горняки Ягоднинского городского округа – 6,74 тонны», – сообщили в правительстве региона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Колыма уже несколько лет занимает лидерские позиции по добыче золота в России. Так, в прошлом году предприятия добыли около 37 тонн золота, а в 2019 году план по добыче был увеличен до 40,7 тонн с последующим ростом до 50 тонн.

«Точками роста золотодобычи станут месторождения «Наталка» и «Павлик», где продолжается развитие дополнительных направлений отработки», – уточнили в ведомтсве.

Там также напомнили, что на Восточном экономическом форуме министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство региона, Газпромбанк, ПАО «РусГидро» и АО «Золоторудная компания «Павлик» заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве второй очереди горно-обогатительного комбината «Павлик. Отмечается, что это позволит увеличить производственные мощности переработки золота до 10 млн тонн руды в год».

Ранее Ассоциация недропользователей Магаданской области пригласила президента Владимира Путина попробовать себя в качестве золотодобытчика.