Аэропорты Волгограда и Тамбова возобновили работу в штатном режиме

В Крыму завершился седьмой Фестиваль молодого искусства «ТавридаАРТ»

Кириенко на «Тавриде.АРТ» отметил трепетное отношение молодежи к искусству

Tекст: Ирма Каплан

Третьего августа, в заключение творческого праздника, перед участниками и гостями фестиваля выступили популярные артисты, среди которых SHAMAN, «Комната культуры», Vlada Miravi, специальный гость Ay Yola. В рамках концертного выступления состоялось шоу-презентация «Интервидение. Музыка в сердце твой страны».

«Представитель России на предстоящем конкурсе певец SHAMAN исполнил песню «Прямо по сердцу», подарив всем присутствующим незабываемые эмоции», – поделились в Telegram-канале фестиваля. Не менее эпичным стало и исполнение гимна России артистом SHAMAN, которому подпевали зрители.

Музыкальная программа фестиваля включала совместные выступления молодых и известных артистов, шоу электронной музыки с участием диджеев из стран БРИКС.

По словам продюсера фестиваля «Таврида.АРТ» Виктории Чаплинской, фестиваль в этом году – это сразу пять фестивалей в одном, каждый из которых посвящен своему творческому направлению.

На главной сцене молодые творцы представили музыкальную мультимедийную постановку «Плечом к плечу: искусство и победа» к 80-летию Победы, в которой принял участие Духовой оркестр Академии Матусовского из Луганска.

Вместе с артистами советской эстрады, «ожившими» при помощи ИИ современные исполнители спели песни военных лет: «Темная ночь», «В землянке» и другие.

«Важно сказать, что седьмой фестиваль «Таврида.АРТ» прошел в год 80-летия Великой Победы, год, который президентом объявлен Годом защитника Отечества. И на мой взгляд, было видно, насколько сегодняшняя молодежь трепетно относится к искусству, в частности, к песням военных лет. Все постановки, которые мы увидели, и постановка «Плечом к плечу: искусство и победа», – все это сделано молодыми участниками «Тавриды». И честно говоря, испытываешь за них чувство большой гордости, потому что видно, во-первых, как они выросли, а во-вторых, сколько души и сердца вложили в исполнение этих песен», – отметил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В ходе фестиваля состоялась благотворительная акция «Гитара для Победы», в рамках которой собрано более 250 гитар и аксессуаров для бойцов на СВО и пациентов военных госпиталей. К акции присоединились известные артисты, творческие коллективы и крупные организации. На главной сцене прошло поздравление с 95-летием Воздушно-десантных войск, где выступили творческие коллективы ВДВ и действующие бойцы СВО.

Театральная программа состояла из спектаклей от региональных коллективов, в том числе «Непокоренный Курск» и «Вепсянка», посвященных событиям Великой Отечественной войны и культурному наследию регионов.

«Таврида.АРТ» представил выставку работ Союза художников России и Творческого молодежного сообщества изобразительного искусства «Символизм СВО: сквозь огонь к триумфу» с 25 сюжетами о событиях в зоне боевых действий. А вся территория арт-кластера превратилась в масштабную выставку детских рисунков, её украсили 65 тыс. работ финалистов конкурса «Палитра Первых», проводимого совместно с «Движением Первых», в которых юные художники показывают любовь к родному краю, его культуре и защитникам Отечества.

Кроме того, на фестивале впервые работала крупная книжная ярмарка, организованная совместно с Союзом писателей России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на фестивале «Таврида.АРТ» состоялся масштабный питчинг кинопроектов о героях специальной военной операции, многие из которых основаны на реальных событиях.

Ранее президент России Владимир Путин направил обращение участникам фестиваля «Таврида.АРТ». «Искренне рад, что ваш яркий, жизнеутверждающий проект развивается, наполняется интересными идеями и задумками, предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере», – отметил глава государства.