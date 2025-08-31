«Радиостанция Судного дня» передала сигналы на фоне старта саммита ШОС

Tекст: Ольга Иванова

Два новых сообщения прозвучали в эфире военной радиостанции УВБ-76, передает РИА «Новости». Станция, известная как «радиостанция Судного дня», передала сигналы 31 августа: в 15.51 по московскому времени в эфире прозвучало слово «Афонодек», а в 17.30 – слово «Аннамит». Передача сигналов совпала с началом мероприятий Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

УВБ-76 работает с 1970-х годов и известна тем, что в основном транслирует короткий жужжащий звук. За необычный звуковой сигнал станцию часто называют «Жужжалкой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир 15 новых кодовых сообщений в течение дня 28 августа.

Радиостанция передавала два сигнала накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС, где лидеры стран обсуждают модернизацию объединения и около 20 документов.