Путин выразил надежду на продуктивную встречу с Пашиняном

Tекст: Ольга Иванова

Путин выразил надежду, что его встреча с Пашиняном на полях саммита ШОС окажется полезной и содержательной, передает РИА «Новости». Путин отметил, что рад возможности переговорить с армянским коллегой, подчеркнув, что накопилось много вопросов как двусторонней, так и региональной и международной повестки.

«Очень рад Вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами... будет полезной и содержательной. Рад вас видеть», – заявил российский президент, начиная встречу.

Переговоры проходят в китайском городе Тяньцзинь в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел первую двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках визита в Китай.

В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.