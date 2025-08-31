То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
Десантник ВС России рассказал о бегстве грузинских наемников ВСУ
Грузинские наемники, столкнувшись с российскими десантниками, предпочитали не вступать в бой и быстро отходили с позиций, сообщил десантник, командир штурмового отделения группировки войск «Днепр» ВС России с позывным «Гулаха».
«Гулаха» рассказал, что грузинские наемники ВСУ стараются избегать прямого стрелкового боя при встрече с российскими военными, передает РИА «Новости». По его словам, наемники прибывают на Украину ради денег и, столкнувшись с боем, быстро отступают.
«Грузины у нас были… Ну, они все боятся. Эти же наемники. Ну, они за деньгами сюда пришли. Они, как только доходит до стрелкового боя, пытаются быстро откатиться», – заявил «Гулаха».
Штурмовик также отметил, что грузинские наемники почти никогда не сдаются в плен, а в случае угрозы либо погибают, либо бегут. Вместе с тем он подчеркнул, что амуниция наемников превосходит оснащение мобилизованных бойцов ВСУ: у них более качественная экипировка и легкие бронежилеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России суд приговорил грузинского наемника Элисашвили к заочному лишению свободы. Ранее суд в России утвердил заочный приговор двум грузинским наемникам за участие во вторжении в Курскую область. Грузинские наемники, воевавшие за ВСУ, планировали убийства руководителей Грузии.