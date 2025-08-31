Tекст: Дмитрий Зубарев

«Гулаха» рассказал, что грузинские наемники ВСУ стараются избегать прямого стрелкового боя при встрече с российскими военными, передает РИА «Новости». По его словам, наемники прибывают на Украину ради денег и, столкнувшись с боем, быстро отступают.

«Грузины у нас были… Ну, они все боятся. Эти же наемники. Ну, они за деньгами сюда пришли. Они, как только доходит до стрелкового боя, пытаются быстро откатиться», – заявил «Гулаха».

Штурмовик также отметил, что грузинские наемники почти никогда не сдаются в плен, а в случае угрозы либо погибают, либо бегут. Вместе с тем он подчеркнул, что амуниция наемников превосходит оснащение мобилизованных бойцов ВСУ: у них более качественная экипировка и легкие бронежилеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России суд приговорил грузинского наемника Элисашвили к заочному лишению свободы. Ранее суд в России утвердил заочный приговор двум грузинским наемникам за участие во вторжении в Курскую область.