    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    30 августа 2025, 14:57 • Новости дня

    Путин отметил роль коневодства в сохранении традиций России

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин обратил внимание на значение коневодства для сбережения культурных традиций, направив приветствие участникам и гостям скачек в Татарстане.

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям скачек на лошадях чистокровной верховой породы, передает ТАСС.

    В обращении глава государства подчеркнул, что коневодство является не только важным направлением сельского хозяйства, но и одной из исторических и культурных традиций страны.

    «Родившееся столетия назад, коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению наших исторических и культурных традиций. Мы по праву гордимся легендарными достижениями многих поколений российских коннозаводчиков, успехами национальной школы верховой езды, профессиональным мастерством тренеров, наездников, жокеев», – говорится в обращении Путина.

    Президент отметил, что в Татарстане уделяется большое внимание развитию коневодства, которое объединяет значительное сообщество знатоков и любителей конного спорта. Он выразил уверенность, что нынешние соревнования станут для участников и зрителей заметным и праздничным событием, а также поспособствуют развитию племенной работы и ипподромного дела в России.

    Путин пожелал всем собравшимся на скачках удачи и ярких, позитивных впечатлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в сельском хозяйстве и строительстве в Коми, несмотря на суровые климатические условия. Путин обратил внимание главы Саратовской области на снижение объемов строительства и производства сельскохозяйственной продукции. Херсонская область, по словам Путина, сможет обеспечивать себя всем необходимым за счет экономических успехов и свободной экономической зоны.

    29 августа 2025, 20:43 • Новости дня
    Путин провел ряд структурных изменений в администрации президента

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Путин создал в составе администрации президента новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

    В документе отмечается, что указ подписан «в целях совершенствования деятельности администрации президента РФ». Новое управление будет заниматься вопросами стратегического партнерства и сотрудничества на высоком уровне, передает ТАСС.

    Одновременно с этим прекращена деятельность двух других управлений – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Руководителю администрации президента поручено в течение трех месяцев провести все необходимые организационно-штатные изменения.

    Указ о мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Ранее Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    29 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября по приглашению Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал Кремля.

    В Тяньцзине российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества ШОС и вопросы международной повестки.

    1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс», куда пригласили руководителей стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также представителей международных организаций.

    В Пекине 2 сентября пройдет трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии. Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым вопросам сотрудничества стран.

    Также в этот день Путин проведет официальные переговоры с Си Цзиньпином, где будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также вопросы глобальной и региональной повестки.

    3 сентября президент России станет главным гостем на праздничных мероприятиях к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также  даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    Сообщалось, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине в сентябре на фоне празднования 80-летия Победы в войне с милитаристской Японией.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и сран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    29 августа 2025, 21:54 • Новости дня
    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю

    МИД России заявил о кампании на подрыв отношений с Москвой в иранских СМИ

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В иранских СМИ за последние недели заметно участились публикации, ставящие под сомнение стратегическое партнерство между Россией и Ираном, включая обвинения в передаче разведданных Израилю, сообщили в МИД России.

    В последнее время в иранских СМИ участились публикации с недостоверной информацией о внешней политике России, что свидетельствует о скоординированной дезинформационной кампании, направленной на подрыв российско-иранских отношений, сообщается в Telegram-канале МИД России.

    По мнению ведомства, эти материалы создают ложное впечатление, будто Россия не является для Ирана «надежным партнером» и не оказала необходимой поддержки в конфликте с Израилем.

    В МИД обратили внимание, что враждебные России и Ирану силы пытаются дискредитировать стратегическое партнерство между двумя странами, а также настойчиво распространяют сообщения о передаче Москвой секретной информации Израилю, что категорически опровергается российской стороной. Наиболее резонансным в министерстве назвали бездоказательное заявление члена иранского совета по определению целесообразности решений Мохамеда Садра о якобы передаче Россией Израилю точных координат иранской ПВО.

    При этом Россия последовательно осуждала военные удары Израиля и США по территории Ирана, совершенные, по мнению МИД, в нарушение Устава ООН и международного права. В ведомстве выразили уверенность, что иранские коллеги будут дальше внимательно реагировать на подобные информационные вбросы, чтобы не допустить подрыва сотрудничества между государствами.

    Напомним, президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Ранее МИД России призвал «евротройку» Лондон, Париж и Берлин пересмотреть решение о санкциях против Ирана.

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске.

    Стороны также рассмотрели вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном.

    Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.

    30 августа 2025, 10:46 • Новости дня
    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна

    Юморист Петросян обратился к врачам из-за обострившихся сердечных проблем

    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитый юморист почувствовал сильные боли в груди и проблемы с дыханием на фоне хронической гипертонии.

    Состояние Евгения Петросяна ухудшилось из-за обострившихся проблем с сердцем, передает Лента.Ру.

    По информации издания, 79-летний артист обратился за медицинской помощью, пожаловавшись на боли в груди и затрудненное дыхание. Проблемы появились на фоне диагностированной ранее гипертонии.

    «Врачи запретили ему сильные физические нагрузки и порекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертами», – говорится в сообщении. Медики дали рекомендации по снижению активности и посоветовали ограничить участие в публичных мероприятиях.

    Ранее сообщалось, что поликлиника потеряла Петросяна. В апреле артист уже обращался к врачам из-за сильного кашля и высокой температуры. Тогда у него заподозрили бронхит и легкую форму коронавируса, однако впоследствии супруга артиста заверила, что он чувствует себя хорошо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная поликлиника в районе Хамовники пытается связаться с Евгением Петросяном для записи на обязательное медицинское обследование. Минюст обратился в суд с требованием взыскать 582 тыс. рублей за не полностью оплаченную экспертизу по делу о разделе имущества Петросяна и Степаненко. Суд лишил Викторину Петросян права пользования квартирой на Ростовской набережной в Москве, решение Хамовнического суда признано законным Мосгорсудом.

    30 августа 2025, 02:20 • Новости дня
    Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Доля доллара и евро в расчетах России и Китая упала до уровня статистической погрешности, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул «небывало высокий уровень» экономических отношений двух стран – «с 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 млрд долларов». Оценивая объем двусторонней торговли, Путин отметил, что Китай для России стал безусловным лидером, а Россия заняла пятое место среди внешнеторговых партнеров Китая.

    «Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», – сказал он.

    Путин сообщил, что Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай, налажен экспорт свинины и говядины, растут объемы двусторонних капиталовложений, Россия стала одним из основных в мире рынков для экспорта китайских машин, идет локализация производства бытовой техники. Кроме того, осуществляется совместное строительство высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов.

    Напомним, Путин заявил, что намерен «обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи».

    Он сказал, что Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».

    30 августа 2025, 01:55 • Новости дня
    Путин указал на возрождение японского милитаризма

    Tекст: Антон Антонов

    Японский милитаризм возрождается под предлогом мнимых российской и китайской угроз, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин указал на возрождение японского милитаризма, который происходит «под предлогом мнимых российской и китайской угроз», а также на планы по ремилитаризации Европы, включая Германию.

    Президент раскритиковал «пересмотр итогов Второй мировой войны» в некоторых странах Запада. По его словам, вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов «откровенно игнорируются».

    Он заявил, что Москва и Пекин «осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны». Россия и Китай считают недопустимыми попытки «героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей».

    «В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину», – сказал Путин.

    Напомним, Путин заявил, что «визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом» и получил «широкий международный резонанс», он стал «глубоко символичным», поскольку был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    30 августа 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций

    Путин: Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным санкциям и попыткам использования финансовой сферы в неоколониальных целях, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин сообщил, что Россия и Китай «единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле». Он подчеркнул, что такие санкции мешают социально-экономическому развитию отдельных стран и всего мира.

    Кроме того, Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».

    «Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства», – заявил Путин, добавив, что необходимо добиться «прогресса на благо всего человечества».

    Напомним, Путин сообщил, что в ходе российско-китайских переговоров в Пекине обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки.

    30 августа 2025, 00:49 • Новости дня
    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита

    Полянский: Встреча на высшем уровне могла бы оформить соглашение Москвы и Киева

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что такая встреча могла бы «оформить взаимные договоренности», которые должны строиться на понятных шагах, сформулированных после саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    «Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров», – сказал Полянский.

    Он подчеркнул, что Россия наблюдает многочисленные попытки исказить идею проведения российско-украинского саммита. Как подчеркнул дипломат, Москва может рассмотреть «сценарий соответствующей встречи» только при тщательной предварительной подготовке и наполнении содержанием, иначе она «попросту лишается смысла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    30 августа 2025, 11:23 • Новости дня
    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»

    Актрису Бортич внесли в «Миротворец» за съемки в Крыму для «Викинга»

    @ bortich

    Tекст: Денис Тельманов

    Актриса Александра Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ и признан экстремистским). Поводом для внесения стало ее участие в съемках фильма «Викинг» в Крыму, который Киев считает «нарушением госграницы».

    Данные о включении Александры Бортич в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ). появились в начале августа, передает РИА «Новости». В качестве причины указали «сознательное нарушение государственной границы Украины» – актриса участвовала в съемках фильма «Викинг» в российском Крыму.

    Сайт «Миротворец» получил известность публикациями персональных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также граждан, которых он называет «изменниками родины». Весной 2016 года ресурс опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, с указанием контактов, после чего часть из них столкнулась с угрозами.

    Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала такие действия «тревожным шагом», который усугубляет ситуацию вокруг безопасности журналистов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осуждала публикации «Миротворца» как «прямой призыв к расправе над журналистами». В базе ресурса также фигурируют сведения о ряде российских культурных деятелей и других граждан разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша включили в базу скандального украинского экстремистского сайта «Миротворец». Российского актера Павла Деревянко занесли в тот же список. Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу за публичную поддержку России.

    29 августа 2025, 17:59 • Новости дня
    Кремль сообщил о графике визита Путина на Дальний Восток

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 4-5 сентября посетит Дальневосточный федеральный округ, где примет участие в юбилейном Восточном экономическом форуме и проведет ряд рабочих встреч.

    О планах Владимира Путина совершить рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ 4–5 сентября говорится в Telegram-канале Кремля. В рамках визита президент посетит Владивосток, где примет участие в десятом Восточном экономическом форуме под девизом «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Ключевым событием форума станет пленарное заседание 5 сентября с участием премьер-министров Лаоса и Монголии, а также представителя Китая, накануне которого у Путина состоятся отдельные беседы с иностранными гостями. Главе государства будет представлена интерактивная презентация о развитии региона, а в формате видеоконференции он даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры.

    В ходе поездки президент также проведет совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. В графике предусмотрена отдельная встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль обнародовал программу визита Владимира Путина в Китай. Путин планирует находиться в Китае с 31 августа по 3 сентября. Поездка проходит по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    30 августа 2025, 11:05 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть погибший и раненые

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области за сутки зарегистрированы гибель одного и ранения семи человек.

    За последние сутки в Белгородском районе атаки дронов ВСУ пришлись на несколько поселков и сел, в том числе Майский, Малиновку, Октябрьский, Красный Октябрь, Никольское, Отрадное и Таврово. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В селе Красный Октябрь от удара дрона погиб мирный житель. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Они продолжают лечение в областной клинической больнице», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    В Борисовском районе мужчина был ранен из-за детонации FPV-дрона, он находится в больнице. Еще одна женщина получила травмы при атаке дрона на автомобиль на трассе Становое – Новоалександровка, она госпитализирована в городскую больницу Белгорода.

    В Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль на коммерческом объекте, пострадали две женщины, одна госпитализирована. В Шебекинском округе дрон ранил мужчину, ему оказана амбулаторная помощь. Также зафиксированы массовые атаки и обстрелы в Валуйском, Волоконовском, Краснояружском районах и в городе Новый Оскол, повреждена железнодорожная цистерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России перехватило и уничтожило 86 украинских беспилотников самолетного типа над рядом российских регионов и Черным морем. В Головчино двое мирных жителей пострадали после атаки дрона на автомобиль на коммерческом объекте. В поселке Октябрьский Белгородского района двое мужчин пострадали в результате удара FPV-дрона ВСУ по машине.

    30 августа 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль Камышеваху в Донбассе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, выбив противника из занимаемых позиций.

    Официальная информация поступила от Министерства обороны, передает РИА «Новости». По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» провели наступательную операцию и заняли Камышеваху в ДНР.

    В сообщении отмечается, что российские военные установили полный контроль над населенным пунктом в результате активных наступательных действий.

    В сводке министерства обороны говорится: «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    За последние сутки украинские силы понесли значительные потери личного состава и военной техники на различных направлениях в зоне спецоперации.

    Украинская группировка войск в Камышевахе оказалась в крайне сложной ситуации после недавних успехов российских войск в Запорожском.

    30 августа 2025, 10:56 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации наемников из Испании ударами ФАБ-3000

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов по району села Терновое были ликвидированы по меньшей мере 15 иностранных наемников, прибывших из Испании.

    Об уничтожении части роты наемников из Испании в составе ВСУ ударами ФАБ-3000 в Днепропетровской области сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС. Удары были нанесены по району села Терновое после получения информации о прибытии туда иностранных боевиков.

    По словам представителей силовых структур, «по району села Терновое после получения информации о переброске испанских наемников были нанесены удары ФАБ-3000, уничтожена часть недавно переброшенной роты».

    Силовики уточнили, что в результате атаки не менее 15 наемников погибли, еще 10 получили тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали временные позиции ВСУ в ДНР, применив ракеты ОТРК «Искандер», ФАБ-500 и БПЛА «Герань», уничтожив значительное количество техники и личного состава.

    Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, располагавшийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.

    Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в ДНР и Черниговской области, уничтожив пункты временной дислокации и склад БПЛА.

    29 августа 2025, 15:46 • Новости дня
    Мужчина взорвал гранату дома во время ссоры

    В результате конфликта в квартире на улице Кутузова в Туле мужчина привел в действие гранату, а пострадавшая была госпитализирована без угрозы жизни.

    Инцидент произошел в квартире дома № 45Б на улице Кутузова в Туле, сообщает РИА «Новости». Мужчина в ходе ссоры с молодой девушкой использовал гранату, в результате чего девушка 2002 года рождения получила ранения. Она была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

    Правоохранительные органы работают на месте происшествия, координирует действия прокурор Пролетарского района Владимир Савич. Организована процессуальная проверка под контролем прокуратуры. Как уточнили в пресс-службе СУСК России по Тульской области, возбуждено уголовное дело по факту взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске произошла массовая драка между сотрудниками строительной компании. Петербургский актер Илья Дель был госпитализирован с ножевым ранением после конфликта с актрисой Александрой Дроздовой. В Севастополе в результате ссоры на даче была убита певица Наталья Немеляйнен, а ее спутник получил ранения от ударов кирпичом.

    29 августа 2025, 19:25 • Новости дня
    Ушаков допустил встречу Путина и Алиева в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальной договоренности о проведении двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине на данный момент нет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

    При этом Ушаков подчеркнул, что оба лидера будут находиться на совместных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он отметил: «Специально этой встречи нет, мы о ней не договаривались. Но опять-таки, лидеры будут за одним столом на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, если есть желание», передает ТАСС.

    В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

