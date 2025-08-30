Путин отметил роль коневодства в сохранении традиций России

Путин назвал коневодство частью исторических и культурных традиций страны

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям скачек на лошадях чистокровной верховой породы, передает ТАСС.

В обращении глава государства подчеркнул, что коневодство является не только важным направлением сельского хозяйства, но и одной из исторических и культурных традиций страны.

«Родившееся столетия назад, коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению наших исторических и культурных традиций. Мы по праву гордимся легендарными достижениями многих поколений российских коннозаводчиков, успехами национальной школы верховой езды, профессиональным мастерством тренеров, наездников, жокеев», – говорится в обращении Путина.

Президент отметил, что в Татарстане уделяется большое внимание развитию коневодства, которое объединяет значительное сообщество знатоков и любителей конного спорта. Он выразил уверенность, что нынешние соревнования станут для участников и зрителей заметным и праздничным событием, а также поспособствуют развитию племенной работы и ипподромного дела в России.

Путин пожелал всем собравшимся на скачках удачи и ярких, позитивных впечатлений.

