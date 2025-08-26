Путин выразил уверенность в самообеспечении Херсонской области

Путин заявил о будущем самообеспечении Херсонской области всеми ресурсами

Tекст: Елизавета Шишкова

Херсонская область перестанет быть дотационным регионом и выйдет на самообеспечение, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Владимиром Сальдо.

Сальдо сообщил о достижениях экономического развития региона, отметив, что в будущем область сможет обходиться без субсидий: «Сами себя будем кормить». Путин поддержал губернатора, сказав: «Уверен, так и будет, конечно».

Глава региона рассказал о функционировании свободной экономической зоны на территории области, но подчеркнул, что инвесторы пока с осторожностью относятся к региону. Путин согласился с тем, что ситуация с безопасностью пока недостаточно стабильна для притока инвестиций.

В Херсонской области подсчитали предварительный ущерб сельскому хозяйству от засухи, он превысил 600 млн рублей и признан региональной чрезвычайной ситуацией.

Между тем южные районы Херсонской области уже начали получать газ благодаря новому трубопроводу из Крыма, а работа по подключению продолжается.