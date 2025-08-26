Херсонская область начала получать российский газ

Сальдо доложил Путину о запуске газопровода из Крыма на юг Херсонской области

Tекст: Евгения Караваева

О запуске новой ветки газопровода из Крыма в Херсонскую область сообщил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

Он отметил, что ранее субъект получал газ по магистральному газопроводу со стороны Правобережья, но сейчас такая возможность отсутствует.

«Построен новый газопровод. Раньше снабжение Херсонской области, да и Крыма, шло со стороны Правобережья, там был магистральный газопровод. С учетом того, что мы оттуда сейчас газ не можем брать, сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили уже 1,7 млрд, но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением. Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы», – сообщил Сальдо.

Работы по дальнейшей газификации продолжаются: в регионе проводят трубы и подключают жителей к новой линии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин назвал организацию энерго- и газоснабжения приоритетом для Херсонской области.