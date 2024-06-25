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    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Битва дронов подстегивает современную военную мысль

    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    8 комментариев
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

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    25 июня 2024, 14:36 • Новости дня

    Путин назвал организацию энерго- и газоснабжения приоритетом для Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Первоочередными задачами для Херсонской области являются газоснабжение, энергоснабжение и строительство жилья, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

    «Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причем как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, но потом и промышленное строительство», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также указал Сальдо на то, что «жилищное строительство нужно, восстановление инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, ЖКХ». «Сети нужно развивать».

    Путин и Сальдо обсудили ход сельскохозяйственных работ. Губернатор рассказал, что посевы в этом году дадут в общую корзину России большой урожай.

    Сальдо заверил Путина, что в этом году геническую агломерацию обеспечат газом, «Черноморнефтегаз» совместно с Газпромом разработает программу доведения давления газопровода до домовладений.

    Также он сообщил, что план по восстановлению дорожной сети Херсонской области на этот год перевыполнен.

    Ранее сообщалось, что Путин во вторник встретится с Сальдо.

    22 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

    По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .

    Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.

    Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    22 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    В США назвали соглашения Путина с КНДР и Вьетнамом «тыканьем в глаз» Западу

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, заключив стратегические соглашения со странами Азии, а именно с КНДР и Вьетнамом, дал возможность России «ткнуть в глаз» Западу, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По словам Макгрегора, Путин напомнил, что Россия может создавать США проблемы, где захочет, а для россиян большой плюс, и возможность «ткнуть в глаз» Западу, будучи в стратегических отношениях с Вьетнамом, Кубой. Венесуэлой и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Ведущий передачи Эндрю Наполитано ответил, что Москва таким образом противостоит агрессивной политике США.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что деловые Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    23 июня 2024, 14:07 • Новости дня
    Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и у страны это получается, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

    Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. «От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают – очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается», – отметил российский лидер, комментируя важность стабильной экономики Минобороны, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса за время проведения СВО на Украине значительно нарастили объемы производства вооружений и выполняют гособоронзаказ в срок, а иногда даже с опережением графика.

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    23 июня 2024, 09:45 • Новости дня
    Кремль спросили о летнем отдыхе Путина

    Песков: Пока неясно, будет ли у Путина летний отпуск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пока неизвестно, отправится ли президент России Владимир Путин в летний отпуск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли отпуск президента летом, это пока неизвестно, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин пошутил про свою работоспособность, заявив, что «не напрягается», однако поделился с жителями Анадыря «секретом»: нужно любить дело, которым занимаешься.

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    23 июня 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин: От армии зависит будущее России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие на фронте выполняют задачи, от которых зависит будущее страны. Однако все запланированное будет исполнено, выразил уверенность президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

    «От вооруженных сил сегодня очень многое зависит – имею в виду будущее нашей страны. Может быть, ключевые вещи решаются сейчас вами и вашими товарищами на фронте», – передает ТАСС Путина со ссылкой на фрагмент видеозаписи, которую приводит в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    «Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали – все будет исполнено», – подчеркнул глава государства.

    Ранее президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявлял, что Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и у страны это получается.

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    24 июня 2024, 09:54 • Новости дня
    Путин отправил благодарственное письмо руководству Вьетнама

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры России и Вьетнама были результативными, Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщил президент России Владимир Путин в письме руководству Вьетнама.

    «Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из благодарственного письма Путина президенту Вьетнама То Ламу и генсеку ЦК компартии республики Нгуен Фу Чонгу.

    Президент подчеркнул, что рассчитывает на продолжение активной совместной работы России и Вьетнама по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

    Напомним, Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    24 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    МИД Турции: Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Турции Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Астане, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Он отметил, что в ближайшее время может состояться встреча двух лидеров в Астане, передает ТАСС.

    Напомним, саммит ШОС состоится 3-4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане.

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    24 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились об усилении борьбы с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров выразили готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

    Токаев в беседе с Путиным выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Главы государств также обсудили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Токаев осудил удар по Севастополю, а Путин выразил благодарность за слова поддержки.

    Напомним, в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских. При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    24 июня 2024, 09:30 • Новости дня
    Путин отправил Ким Чен Ыну телеграмму с благодарностью

    Путин: Визит в КНДР вывел отношения Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный визит в КНДР имел особое значение и вывел отношения между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент России Владимир Путин.

    «Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из телеграммы Путина главе КНДР Ким Чен Ыну, опубликованной на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные в ходе визита президента России и российской делегации в Корейскую Народно-Демократическую  Республику.

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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    24 июня 2024, 12:31 • Новости дня
    Песков: Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в середине дня у президента будет международный телефонный разговор, передает ТАСС.

    Песков добавил, что рабочий день президента проходит в Кремле, с докладом у президента будет руководитель ВТБ Андрей Костин. Встреча пройдет в открытом формате.

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    24 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков: Мирное предложение Путина по Украине остается в силе

    В Кремле подтвердили, что мирное предложение Путина по Украине остается в силе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине в силе даже после атаки ВСУ на Севастополь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Путин и сам отвечал на этот вопрос на пресс-конференции в Ханое 20 июня, где он обозначил временные рамки.

    Напомним, Путин говорил, что предложения России по урегулированию на Украине могут измениться в зависимости от ситуации на земле.

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    24 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    Мирзиеев по телефону выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с террористическими актами в Дагестане.

    Мирзиеев в беседе с Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате нападения террористов, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Ранее Мирзиеев направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в Дагестане.

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    25 июня 2024, 09:32 • Новости дня
    Кремль: Путин пока не планирует контакты с Вучичем

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин не планирует контактов с главой Сербии Александром Вучичем, сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

    Ушакова на полях международного форума «Примаковские чтения» спросили о возможных контактах между Путиным и Вучичем на фоне сообщений о попадании на Украину сербского оружия, проданного странам Запада.

    Пока такие контакты не планируются, уточнил помощник президента, передает ТАСС.

    Кроме того, Ушаков подтвердил, что Путин 27 июня в Москве проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Ранее Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.

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    25 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин: Мирная инициатива России способна остановить конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. Это подчеркнул в своем приветствии участникам X Примаковских чтений президент Владимир Путин, его обращение зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Путин выразил уверенность в том, что во время чтений должное внимание будет уделено российскому «предложению по мирному разрешению украинского кризиса».

    «Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», – передает ТАСС обращения президента.

    Напомним, ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    МИД России назвал это предложение самой реалистичной основой для мирного урегулирования.

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    25 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Кремль: Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ШОС 3-4 июля в Астане, в рамках мероприятия глава государства намерен провести ряд двусторонних переговоров, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков, выступая на форуме «Примаковские чтения», назвал ШОС влиятельной и важной организацией, передает ТАСС.

    Также Ушаков сообщил, что Путин не планирует контактов с главой Сербии Александром Вучичем.

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