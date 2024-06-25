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Путин назвал организацию энерго- и газоснабжения приоритетом для Херсонской области
Первоочередными задачами для Херсонской области являются газоснабжение, энергоснабжение и строительство жилья, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.
«Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причем как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, но потом и промышленное строительство», – приводит слова Путина ТАСС.
Он также указал Сальдо на то, что «жилищное строительство нужно, восстановление инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, ЖКХ». «Сети нужно развивать».
Путин и Сальдо обсудили ход сельскохозяйственных работ. Губернатор рассказал, что посевы в этом году дадут в общую корзину России большой урожай.
Сальдо заверил Путина, что в этом году геническую агломерацию обеспечат газом, «Черноморнефтегаз» совместно с Газпромом разработает программу доведения давления газопровода до домовладений.
Также он сообщил, что план по восстановлению дорожной сети Херсонской области на этот год перевыполнен.
Ранее сообщалось, что Путин во вторник встретится с Сальдо.