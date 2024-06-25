Путин назвал организацию энерго- и газоснабжения приоритетом для Херсонской области

Tекст: Ольга Иванова

«Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причем как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, но потом и промышленное строительство», – приводит слова Путина ТАСС.

Он также указал Сальдо на то, что «жилищное строительство нужно, восстановление инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, ЖКХ». «Сети нужно развивать».

Путин и Сальдо обсудили ход сельскохозяйственных работ. Губернатор рассказал, что посевы в этом году дадут в общую корзину России большой урожай.

Сальдо заверил Путина, что в этом году геническую агломерацию обеспечат газом, «Черноморнефтегаз» совместно с Газпромом разработает программу доведения давления газопровода до домовладений.

Также он сообщил, что план по восстановлению дорожной сети Херсонской области на этот год перевыполнен.

Ранее сообщалось, что Путин во вторник встретится с Сальдо.