Сальдо оценил ущерб урожаю от засухи на Херсонщине в 600 млн рублей
В Херсонской области подсчитали предварительный ущерб сельскому хозяйству от засухи, он превысил 600 млн рублей и признан региональной чрезвычайной ситуацией.
Предварительный ущерб от засухи урожаю в Херсонской области в этом году превышает 600 млн рублей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Сальдо отметил: «Ущерб прогнозный просчитывается на более 600 млн [рублей]. У нас была введена чрезвычайная ситуация регионального значения. Аграриям компенсируем, оформляют документы». Он уточнил, что в настоящее время продолжается оформление компенсаций для пострадавших сельхозпроизводителей, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо в Кремле. Глава государства отметил проблемы с урожайностью в регионе вследствие аномальной жары и засухи.