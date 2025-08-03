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    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется как может, но уже потрескивает по швам.

    17 комментариев
    3 августа 2025, 14:20 • Новости дня

    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»

    Военный эксперт Кнутов: Массовые атаки «Геранями-3» – прорыв России в СВО

    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия начала проводить массовые атаки реактивными беспилотниками «Герань-3», против которых у Украины почти нет средств. Также Москва использует тактику «волчьей стаи», что делает удары еще более разрушительными и непредсказуемыми, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Борис Джерелиевский. Ранее российские дроны успешно поразили объекты в украинской столице.

    «Герань-3» внешне почти неотличима от предыдущей модели – «Герани-2», но сущностная разница принципиальна. Во-первых, новый БПЛА полностью композитный. К тому же там стоит реактивный двигатель, что снижает шум и позволяет лететь с гораздо большей скоростью – 600-800 км/ч, разгоняясь при пикировании на цель. Поэтому у зенитной артиллерии ВСУ не остается времени для уничтожения беспилотника», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «К тому же новый БПЛА весит больше предшественника – и этот прирост идет в пользу увеличения массы боевой части примерно до 300 кг. Кстати, в «Герани-3» используются в том числе и термобарические заряды, обладающие большей разрушительной силой. Поэтому новые российские дроны могут уничтожать хорошо защищенные пункты противника и, возможно, пробивать некоторые подземные укрытия», – подчеркнул собеседник.

    «Помимо этого, в «Герани-3» используется система наведения с инфракрасной тепловой камерой и элементами искусственного интеллекта, что позволяет атаковать цель с большей точностью», – продолжил аналитик.

    «Кроме того, российские силы стали чаще применять на передовой и по тыловым подразделениям ВСУ комбинированные атаки: вместе с беспилотниками удар наносится крылатыми ракетами и «Искандерами». Также перед основной атакой Россия пускает дешевые БПЛА «Гербера», выглядящие как и «Герань-3». Украинская ПВО тратит ресурсы и время на них, теряя силы для отражения идущего следом разрушительного налета», – указал он.

    «Плюс ко всему, Россия, судя по всему, использовала при недавней атаке на Киев и ударах по передовой тактику «волчьей стаи». В этой схеме один БПЛА идет наверху, координируя атаку, а другие летят к цели внизу с разных сторон. В случае уничтожения верхней «Герани-3» на ее место незамедлительно поднимается другая», – детализировал спикер.

    «Все это приводит к тому, что ВСУ не могут защитить свои фронтовые соединения, а также инфраструктуру от наших атак. Им придется просить у Запада больше средств для усиления ПРО. Но ракет для ЗРК Patriot даже у США осталось не так много. Единственное спасение для Киева – в европейских системах IRIS-T. Поэтому нам нужно активнее бить по складам и перевалочным пунктам в момент их поставки на Украину», – пояснил эксперт.

    «В остальном я не вижу, чем украинские силы смогут отражать наши атаки новыми БПЛА с усовершенствованной тактикой ни по передовым частям, ни по тыловым подразделениям, ни по военным предприятиям, расположенным в глубине Украины. Массовые атаки «Геранями-3» можно считать настоящим прорывом России в СВО», – подчеркнул Кнутов.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, со своей стороны, что потолок высоты «Герани-3» около девяти км, что делает ее недосягаемой для дронов-перехватчиков, мобильных зенитных групп, ЗСУ, вертолетов и легкомоторной авиации. «Поэтому ВСУ могут сбивать только одиночные БПЛА с помощью Patriot, С-300ПТ/ПС, «Буков», NASAMS, IRIS-T и FrankenSAM – не слишком эффективных гибридов старых советских пусковых и натовских ракет», – указал спикер.

    «ТТХ «Герани-3» приближают ее по скоростным параметрам к крылатым ракетам. Западные ЗРК средней и большой дальности не смогут справиться с комбинированной атакой баллистических ракет и реактивных беспилотников. Для успешной борьбы с новыми БПЛА ВСУ нужно как минимум в три раза увеличить скорость дронов-перехватчиков», – продолжил аналитик.

    «Остается истребительная авиация, которая хорошо показала себя в борьбе с дронами разного типа во время недавней войны Израиля и США против Ирана. Но, во-первых, скорость «Герани-3» оставляет для самолетов противника крайне мало времени для реагирования и перехвата. Кроме того, у российских ВКС есть дальнобойные ракеты «воздух – воздух» Р-37 и Р-77М, способные поразить украинские истребители, занятые охотой на дроны даже над центральной частью Украины», – детализировал он.

    «У нашего противника есть также ЗСУ с программируемыми снарядами типа 35-мм AHEAD для пушек Oerlikon или 30-мм (MMPA) XM1223 (американской ЗРПК M-SHORAD), но это сравнительно новое и дорогое оружие. Его немного у западных стран и насытить им ВСУ быстро не получится», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла мощный удар по целям в Киеве, при этом массово использовались реактивные «Герани», всего было использовано около 300 БПЛА, включая имитационные, сообщал Telegram-канал WarGonzo. Также «Герани» поразили предприятия в промышленной зоне города Белая Церковь, передавал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Кроме того, Россия атаковала «Геранями-3» объекты в Харькове и Одессе, писало «Военное обозрение».

    Спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат подтверждал, что «Герань-3» стала серьезной проблемой для украинских зенитчиков, сообщают «Вести». «Фактически на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем», – отмечал он.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью YouTube-каналу издания «Левый берег» также признавал технологическое отставание Украины от России.

    По его словам, Россия начала использовать беспилотники на высоте более двух тысяч метров, тогда как Киев остановился на одном уровне развития мобильных огневых групп ПВО. По словам экс-главкома, Украина не смогла быстро освоить эти технологии «по ряду объективных и субъективных причин».

    2 августа 2025, 21:12 • Новости дня
    На Украине предупредили о новой угрозе от российского «Рубикона»

    Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое применение безэкипажных катеров (БЭК), управляемых российским центром «Рубикон», может представлять серьезную угрозу всей морской инфраструктуре Украины из-за одновременной атаки сотен целей, заявил украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш.

    Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».

    Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.

    По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.

    В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

    Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.

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    2 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    @ Chris Kleponis /IMAGO/CNP/Medi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву «на этих выходных», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер выразил надежду, что Уиткофф «сможет добиться прорыва» в вопросе украинского урегулирования, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По словам Уитэкера, визит Уиткоффа направлен на поиск возможностей для продвижения переговорного процесса по ситуации на Украине. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон стремится получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он также выразил надежду, что поездка сможет «принести некоторые плоды» в вопросе урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    2 августа 2025, 16:41 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    3 августа 2025, 08:30 • Новости дня
    Военные Ленинградского полка захватили натовское оружие под Харьковом
    Военные Ленинградского полка захватили натовское оружие под Харьковом
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы Ленинградского гвардейского полка взяли трофейное оружие НАТО, включая гранатометы и винтовки, у противника на харьковском направлении.

    Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки «Север» захватили на харьковском направлении образцы натовского оружия, сообщает РИА «Новости».

    Среди изъятых образцов оказались гранатометы болгарского производства, гранаты М67, одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136), а также пулемет FN Mini-Mi и снайперская винтовка FN SCAR. Российский военнослужащий с позывным «Заря» пояснил, что гранатомет UBGL – копия советского ГП-25, разработанная в Болгарии.

    Он также рассказал, что снайперскую винтовку FN SCAR отобрали у пленного боевика ВСУ, который утверждал, что получил ее, будучи мобилизованным. Однако по внешним признакам и оружию военные сделали вывод, что это профессиональный снайпер, оружие которого применяют силы специальных операций США.

    Российский военный подчеркнул, что автомат Калашникова остается надежнее иностранного оружия: его можно быстро отремонтировать прямо во время боя, в то время как натовские образцы часто выходят из строя и не подлежат полевому ремонту. «Если что-то сломалось, его можно выкинуть спокойно», – заключил «Заря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские подразделения освободили Предтечино в ДНР.

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    3 августа 2025, 05:47 • Новости дня
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер заявил, что Вашингтон оказывает давление на Россию поставками американского оружия Киеву, при этом оплату вооружений берут на себя европейские союзники. Он подчеркнул, что цель – «вернуть» Россию за стол переговоров и добиться долгосрочного прекращения огня.

    Уитэкер отметил, что Вашингтон стремится не допустить исчерпания запасов вооружений у Киева, поэтому поставки союзникам по НАТО, передающим их Украине, призваны поддерживать необходимый уровень военной помощи, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине, считая, что поставки оружия Киеву создают условия для мирного решения. Уитэкер подчеркнул, что, по мнению Трампа, конфликт не завершится военным путем, а закончится только переговорами о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отклонила ультиматумы Вашингтона. США пригрозили ввести санкции против России, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву на этих выходных, сообщил Уитэкер.

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    3 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    После атаки БПЛА на Сочи произошло возгорание резервуара на нефтебазе
    После атаки БПЛА на Сочи произошло возгорание резервуара на нефтебазе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории нефтебазы в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

    «Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет», – сообщил Прошунин в Telegram.

    Мэр отметил, что на место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, которые ведут работу по ликвидации возгорания.

    Прошунин выразил благодарность силам ПВО за профессионализм и сообщил, что в скором времени ракетная опасность будет отменена, а сиренно-речевое оповещение в городе переведено в режим тишины.

    Позднее оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Telegram: «По уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров». В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае объявлена угроза атаки беспилотников, сообщалось, что работает ПВО.

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    2 августа 2025, 20:24 • Новости дня
    Расчеты БПЛА уничтожили две точки запуска дронов ВСУ «Баба-яга» у Григоровки

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Григоровки расчеты БПЛА и артиллерии группировки «Южная» ликвидировали две позиции украинских беспилотных летательных аппаратов «Баба-яга».

    Расчеты БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и артиллеристы группировки «Южная» выявили и уничтожили две точки управления дронами ВСУ у Григоровки, передает РИА «Новости».

    В ЮВО уточнили, что военные обнаружили место взлета и укрытие украинского БПЛА «Баба-яга» в лесопосадках, после чего разведданные были оперативно переданы артиллеристам.

    Разведывательные данные были переданы артиллеристам подразделения, после чего расчетом орудия «Нона-С» позиция была оперативно уничтожена.

    За сутки специалисты БПЛА уничтожили два пункта управления дронами ВСУ на данном участке. Вторую точку взлета украинских беспилотников выявили во время запуска, после чего расчет БПЛА «Южной» группировки точным ударом уничтожил вражеский дрон вместе с укрытием.

    Ранее российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом.

    Вооруженные силы России уничтожили «Искандером» пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

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    3 августа 2025, 11:24 • Новости дня
    На Украине объявили эвакуацию микрорайона Херсона, ставшего базой ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти решили эвакуировать мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне после превращения микрорайона в военную базу армией Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, эвакуация мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне связана с тем, что микрорайон стал военной базой Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Сальдо сообщил, что глава украинской администрации Херсонской области Александр Прокудин объявил о начале эвакуации.

    По словам Сальдо, остров, известный как микрорайон «Корабел», сейчас используется украинскими военными, в том числе операторами дронов и наводчиками, размещенными на крышах жилых домов. «На крышах домов кишат операторы дронов и наводчики, из дворов школ ведется огонь по Левобережью кочующими минометами, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Он также рекомендовал жителям покинуть район ради собственной безопасности и чтобы «развязать руки нашим военным» в дальнейшем развитии ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил о пресечении попытки высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. Сальдо ранее заявил, что попытки ВСУ высадиться на Тендровской косе бессмысленны. ВСУ потеряли элитный спецназ при неудачной попытке форсировать Днепр.

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    2 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Российские войска применили ФАБ для удара по мосту в Херсоне
    Российские войска применили ФАБ для удара по мосту в Херсоне
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска использовали фугасную авиационную бомбу для удара по мосту, соединяющему подконтрольный ВСУ Херсон с островом Корабельный, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Удар был нанесен бомбой ФАБ-3000, передает РИА «Новости».

    Как сообщил губернатор, мост получил повреждения. Данный мост используется ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия.

    «Логистический узел разрушен лишь частично. Изоляция этого района боевых действий крайне важна», – заявил он.

    Остров Корабельный, также известный как Карантинный остров, представляет собой микрорайон города Херсон в низовьях Днепра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы. В городе пропало электричество.

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    3 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    ВСУ подорвали инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вблизи города Родинское была повреждена часть промышленной инфраструктуры шахты «Краснолиманская» – второго по величине угольного предприятия в ДНР, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские военные частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская» – второго по величине угледобывающего предприятия в ДНР, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что повреждение было нанесено по аналогии с подрывом шахтоуправления «Покровское».

    Шахта «Краснолиманская» находится рядом с городом Родинское. Ежегодно здесь добывают до нескольких миллионов тонн угля, который используется в металлургической отрасли. Это предприятие играет важную роль в экономике региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском. Украинские военные нанесли удар по этой же шахте в поселке Удачное. Эксперты объяснили, что целью подрыва крупнейшей угольной шахты было затопление подземных выработок и создание экологической угрозы для региона.

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    3 августа 2025, 07:57 • Новости дня
    ПВО сбила 93 беспилотника над российскими регионами и Черным морем
    ПВО сбила 93 беспилотника над российскими регионами и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В ночь со 2 на 3 августа с 23.30 до 5.00 мск средства ПВО сбили 60 дронов над акваторией Черного моря, 18 беспилотников были уничтожены в небе над Воронежской областью, семь – над Белгородской областью, три – над Брянской областью, два – над Курской областью. По одному дрону сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и в Крыму, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки БПЛА на Сочи на территории нефтебазы в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека.

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    2 августа 2025, 20:30 • Новости дня
    ВСУ устроили хаотичные обстрелы Часова Яра после отступления

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали хаотичные обстрелы Часова Яра сразу после отступления, пострадали мирные жители, сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, ВСУ начали хаотичные артиллерийские и беспилотные обстрелы Часова Яра после своего отступления, чтобы воспрепятствовать российской армии закрепиться в городе и оказать помощь оставшимся мирным жителям, передает ТАСС.

    Гагин подчеркнул, что Часов Яр был одним из ключевых укрепрайонов противника на этом участке фронта. Он отметил, что после ухода украинских военных из города начались беспорядочные и бесцельные атаки, в результате которых страдают и мирные жители, оставшиеся в самом населенном пункте.

    Эксперт добавил, что в городе уже работают различные силовые структуры, организовавшие поиск мирных жителей для оказания им помощи. Кроме того, силовики проводят мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп, обнаружению схронов с оружием, а также поиску солдат, маскирующихся под гражданских.

    По его словам, после взятия под контроль населенного пункта начинается работа военной прокуратуры, комендатуры, полиции, контрразведки, правоохранителей, спасателей, саперов и медиков. Он отметил, что этот этап не менее важен, чем само взятие города, подчеркивая наличие опыта и эффективность работы этих служб.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об освобождении Часова Яра. Бои за город продолжались больше года. Часов Яр считался одним из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе из-за сложного ландшафта и особенностей городской инфраструктуры.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Часова Яра может открыть Армии России путь к Славянску и Краматорску.

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    2 августа 2025, 16:41 • Новости дня
    МИД Британии предсказал затяжные переговоры по украинскому конфликту

    Глава МИД Британии Лэмми усомнился в завершении украинского конфликта в этом году

    МИД Британии предсказал затяжные переговоры по украинскому конфликту
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайший год урегулирование конфликта на Украине не ожидается, перспективы переговоров во многом зависят от позиции Москвы, заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми.

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми в интервью изданию The Guardian поделился ожиданиями относительно сроков урегулирования конфликта на Украине, передает «Царьград». По его словам, маловероятно, что в течение ближайшего года удастся достигнуть соглашения.

    Лэмми высказал мнение, что переговоры по ситуации на Украине будут продолжаться и через год.

    Британский дипломат подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции Москвы и ее готовности вести диалог о мире. Лэмми отметил, что ключевым фактором в разрешении конфликта остается готовность России к переговорам.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

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    2 августа 2025, 16:03 • Новости дня
    Боец рассказал, как его спасли при освобождении Александро-Калиново

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время освобождения Александро-Калиново в ДНР раненого бойца 10-го гвардейского танкового полка эвакуировали на уцелевшем мотоцикле под обстрелом.

    Раненого бойца российской армии спас сослуживец во время освобождения села Александро-Калиново в ДНР, передает

    РИА «Новости». Боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Кот рассказал, что на их группу штурмовиков начали нападать дроны, минометные расчеты, артиллерия и дроны-камикадзе вскоре после подъезда к селу.

    «На подъезде к Александро-Калиново по нам начали работать дроны, минометный расчет, артиллерия, »Баба-Яга« (БПЛА), дроны-камикадзе. По нашему укрытию, которое мы выбрали. И вот минометный снаряд прилетел, и я получил осколочное ранение, в бедро прилетело», – рассказал Кот. По его словам, украинские военные уничтожили два из трех мотоциклов, на которых передвигалась российская группа.

    Сослуживец Кота вывез его на уцелевшем мотоцикле, так как сам раненый уже не мог управлять техникой.

    «С товарищем приняли решение ехать. По сути, он меня спас. Я ему очень благодарен», – отметил боец.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Александро-Калиново силами подразделений Южной группировки.

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    2 августа 2025, 21:31 • Новости дня
    Бригада ВСУ потеряла боеспособность под Волчанском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовые структуры сообщили о полном прекращении боеспособности 57-й мотопехотной бригады ВСУ после освобождения правобережной части Волчанска в Харьковской области.

    Источники в силовых структурах сообщили, что боевая эффективность 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ была утрачена после освобождения российскими военными правобережной части Волчанска в Харьковской области, передает ТАСС.

    В связи с потерями, как отмечают источники, командование ВСУ перебрасывает резервы – 1-ю бригаду территориальной обороны – чтобы удержать позиции и сдержать наступление российских военнослужащих из состава Северной группировки.

    Источники также сообщили, что по сообщениям в соцсетях бойцы 1-й бригады территориальной обороны не были готовы к срочной передислокации. В результате они экстренно собирают все необходимое для эвакуации, медицинской помощи и обеспечения фронта.

    Ранее представители силовых структур заявляли, что командование ВСУ перекинуло под Волчанск элитную 1-ю отдельную бригаду теробороны. По их информации, изначально эта бригада комплектовалась бывшими участниками операции в Донбассе и иностранными наемниками. В дальнейшем, выжившие радикалы стали инструкторами, а состав бригады был пополнен мобилизованными украинцами.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что северное побережье реки Волчья в Волчанске в Харьковской области перешло под контроль российских войск.

    Минобороны сообщило, что на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Охримовкой Харьковской области.

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    3 августа 2025, 01:26 • Новости дня
    Над регионами России и Черным морем уничтожен 41 беспилотник
    Над регионами России и Черным морем уничтожен 41 беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы ПВО за несколько часов перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.25 мск 19 дронов были ликвидированы над Белгородской областью, девять – над акваторией Черного моря, восемь – над Воронежской областью. Кроме того, три беспилотника были уничтожены над Курской областью и два – над Брянской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей.

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