Taipei Times: Тайвань начнет производство ЗРК «Тяньгун-4» в 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает газета Taipei Times, на Тайване в 2026 году стартует производство новейших зенитно-ракетных комплексов «Тяньгун-4», передает ТАСС. В общей сложности планируется изготовить 122 транспортно-пусковых контейнера, из которых 46 поступят вооруженным силам в 2026 году, а оставшиеся 76 – в 2027 году. Комплексы предназначены для перехвата воздушных целей, включая крылатые и баллистические ракеты на высотах до 70 км.

Помимо этого, Тайвань выделяет средства на выпуск оборудования для новой восьмиколесной бронированной боевой машины, основанной на платформе CM-33. По данным газеты, эта машина успешно прошла первую эксплуатационную оценку в конце 2023 года. Испытания бронемашины планируется завершить к июню следующего года, после чего начнется размещение заказов на 500 единиц с 2028 года.

Новинка вооружена 105-мм нарезной пушкой и 12,7-мм пулеметом. Орудие способно использовать бронебойные и противопехотные боеприпасы для поражения различных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16. Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей.