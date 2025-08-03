  • Новость часаПВО сбила 93 беспилотника над российскими регионами и Черным морем
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    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США
    Эксперт назвал особенности подводного ракетного крейсера «Князь Пожарский»
    Политолог рассказал о причинах массовых беспорядков в Виннице
    В США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание ООН
    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России
    Эксперт оценил эффект от размещения «Орешников» за рубежом
    Омбудсмен сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    43 комментария
    3 августа 2025, 08:07 • Новости дня

    Taipei Times: Тайвань начнет производство ЗРК «Тяньгун-4» в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тайвань намерен в следующем году начать серийный выпуск новейших зенитно-ракетных комплексов «Тяньгун-4» для усиления противовоздушной обороны острова.

    Как сообщает газета Taipei Times, на Тайване в 2026 году стартует производство новейших зенитно-ракетных комплексов «Тяньгун-4», передает ТАСС. В общей сложности планируется изготовить 122 транспортно-пусковых контейнера, из которых 46 поступят вооруженным силам в 2026 году, а оставшиеся 76 – в 2027 году. Комплексы предназначены для перехвата воздушных целей, включая крылатые и баллистические ракеты на высотах до 70 км.

    Помимо этого, Тайвань выделяет средства на выпуск оборудования для новой восьмиколесной бронированной боевой машины, основанной на платформе CM-33. По данным газеты, эта машина успешно прошла первую эксплуатационную оценку в конце 2023 года. Испытания бронемашины планируется завершить к июню следующего года, после чего начнется размещение заказов на 500 единиц с 2028 года.

    Новинка вооружена 105-мм нарезной пушкой и 12,7-мм пулеметом. Орудие способно использовать бронебойные и противопехотные боеприпасы для поражения различных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16. Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей.

    1 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»

    Депутат Колесник: Российская армия может применить «Орешник» против западного оружия ВСУ

    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Возможные цели для удара новым российским оружием «Орешник» на Украине назвал депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает «Московский комсомолец».

    По его словам, российские военные рассматривают вариант применения «Орешника» по западному вооружению, которое используется ВСУ, включая ракеты Scalp и Storm Shadow, а также комплекс HIMARS.

    Парламентарий отметил, что также могут быть поражены крупные объекты украинского военно-промышленного комплекса. «Применение «Орешника» позволит эффективно уничтожать критически важные позиции противника», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже был произведен и поставлен в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что история с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что все вопросы, связанные с созданием, формированием и развитием подразделений, оснащенных ракетными комплексами «Орешник», полностью решены.

    Президент России Владимир Путин отметил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

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    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    2 августа 2025, 16:41 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    1 августа 2025, 04:31 • Новости дня
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    «Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев – более 265 тыс.», – передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники.

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    1 августа 2025, 09:32 • Новости дня
    MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами
    MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности президента России Владимира Путина использует новую мобильную систему борьбы с дронами, пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

    Сотрудники личной охраны президента России Владимира Путина были замечены с новым портативным оружием против беспилотников, сообщает Military Watch Magazine.

    Издание пишет, что во время визита Путина в Петербург один из офицеров пытался скрыть новое устройство, однако его габариты затрудняли маскировку. Система внешне напоминает перехватчик с четырьмя моторами и двумя сенсорами наведения.

    Предполагается, что сперва оружие наводится вручную, а затем цель фиксируется при помощи тепловизора и телевизионной головки самонаведения. На фоне участившихся атак украинских беспилотников по объектам в глубине России, в том числе по стратегическим аэродромам в ходе операции «Паутина», меры безопасности вокруг президента были усилены.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов летом прошлого года сообщал о работах по созданию более эффективных средств обнаружения малых беспилотников, которые регулярно обходили действующую ПВО. Новое переносное оружие, появившееся у охраны президента, вероятно, также связано с этой программой.

    В конце мая российские СМИ показали, что для отражения атак дронов на передовой закуплена китайская лазерная система Silent Hunter 3000.

    Military Watch Magazine не исключает, что новые системы, используемые охраной президента, также могут иметь китайское происхождение.

    Ранее командир дивизии ПВО Юрий Дашкин заявил, что во время визита Владимира Путина в Курскую область была отражена массированная атака дронов.

    Вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения атаки украинских беспилотников.

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    2 августа 2025, 21:12 • Новости дня
    На Украине предупредили о новой угрозе от российского «Рубикона»

    Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое применение безэкипажных катеров (БЭК), управляемых российским центром «Рубикон», может представлять серьезную угрозу всей морской инфраструктуре Украины из-за одновременной атаки сотен целей, заявил украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш.

    Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».

    Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.

    По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.

    В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

    Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.

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    2 августа 2025, 20:13 • Новости дня
    Эксперт оценил эффект от размещения «Орешников» за рубежом

    Военный эксперт Степанов рассказал, что даст размещение «Орешника» за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    Размещение комплексов «Орешник» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна обеспечит не только безопасность союзников, но и глобальное военное присутствие России, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его словам, размещение вооружений, подобных «Орешнику», в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате, передает ТАСС.

    Эксперт также подчеркнул, что регулярное производство десятков комплексов в год свидетельствует о высокой мощности российского оборонного сектора и потенциальной возможности развертывания этих систем на всех ключевых направлениях для защиты значимых рубежей страны. Он напомнил о расширении военных возможностей США, в частности производстве и развертывании ракет «Томогавк» (Tomahawk) и систем HIMARS на базах НАТО по всему миру.

    Степанов добавил, что «Орешник» может стать востребованным продуктом в рамках сотрудничества с Китаем, КНДР и Ираном, поскольку аналогичных систем у этих стран пока нет, а трансфер военных технологий возможен в будущем.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник». Путин также отметил, что поставка ракеты «Орешник» в Белоруссию завершится до конца года.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

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    2 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Командующий ВДВ сообщил о тяжелых боях десантников на сумском направлении

    Командующий ВДВ Теплинский рассказал о тяжелых боях десантников на сумском направлении

    Командующий ВДВ сообщил о тяжелых боях десантников на сумском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На сумском направлении продолжаются ожесточенные столкновения с участием российских десантников, которые ранее были задействованы при освобождении Курской области, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

    По его словам, операции с участием российских воздушно-десантных войск на сумском направлении продолжаются, передает ТАСС. Теплинский добавил, что две дивизии, две бригады и полк, принимавшие участие в освобождении Курской области, ведут сейчас тяжелейшие бои.

    По словам командующего, Новороссийская дивизия наступает на запорожском направлении, а Ивановская дивизия завершила освобождение Часова Яра Донецкой Народной Республики. За время спецоперации ВДВ получил около 100 тысяч государственных наград, 99 бойцов получили звание Героя России, значительная часть раненых вернулась в строй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Андрей Белоусов поздравил военных с праздником ВДВ. Вячеслав Володин также поздравил десантников с их профессиональным праздником.

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    1 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе освобождения Часова Яра боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг,  чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

    «Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

    Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

    «Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.

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    1 августа 2025, 04:56 • Новости дня
    Лукашенко отметил смену тона переговоров после размещения Россией ядерного оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Размещение Россией ядерного оружия на территории Белоруссии позволило изменить тон общения с США и другими странами Запада, рассказал президент республики Александр Лукашенко.

    «Как только появилось ядерное оружие, тон разговора с американцами и с другими совершенно иной. Я говорю: мужики, да вы не думайте, мы не собираемся никого бомбить. Но вы должны понимать: шаг влево, шаг вправо и на территорию нашей страны – мгновенный ответ будет», – приводит ТАСС рассказ Лукашенко во время встречи с глава дипмиссий республики.

    Когда западные коллеги понимают и принимают это, по словам главы Белоруссии, в этом нет ничего плохого, так как ни одна страна мира не смогла бы предоставить подобный щит.

    «А это дорогого сегодня стоит», – добавил он, уточнив, что Россия для Белоруссии – гарант безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко подчеркнул особое значение России для Белоруссии, выделив сложную геополитическую ситуацию и экономическое давление.

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    2 августа 2025, 13:37 • Новости дня
    Атомоход «Князь Пожарский» прибыл на базу в Гаджиево Северного флота

    Атомоход «Князь Пожарский» прибыл на базу Гаджиево Северного флота

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» успешно завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево, сообщили в Северном флоте России.

    Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота – город Гаджиево, передает ТАСС.

    В пресс-службе флота сообщили, что задачи межбазового перехода экипажем были выполнены в полном объеме, техническое состояние корабля не вызывает нареканий, а личный состав полностью готов к дальнейшей службе.

    Подводников встречали представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, руководители закрытого административно-территориального образования Александровск, а также родные и близкие моряков.

    Вице-адмирал Анатолий Коваленко поздравил экипаж с прибытием и отметил, что «Князь Пожарский» теперь станет частью стратегической группировки подводных ракетоносцев, составляющих основу морских ядерных сил России.

    Крейсер был официально зачислен в состав Краснознаменной дивизии ракетных подводных лодок стратегического назначения Северного флота.

    «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Спущенный на воду в феврале 2024 года, этот корабль стал 142-й атомной подлодкой, построенной на предприятии «Севмаш».

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Французские эксперты назвали новейшую российскую подлодку «монстром».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как новый облик российского ВМФ формируется с учетом ввода современных кораблей.

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    1 августа 2025, 03:30 • Новости дня
    Раненые штурмовики «Руси» эвакуировали жителей Часова Яра под обстрелом ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    При эвакуации мирных жителей из Часова Яра штурмовики отряда «Русь» Добровольческого корпуса Южной группировки неоднократно получали ранения во время атак ВСУ, передает ТАСС.

    По словам командира штурмовой роты с позывным «Миссионер», противник применял минометы, FPV-дроны и делал сбросы с воздуха во время вывода гражданских.

    Несмотря на полученные ранения, бойцы продолжали выполнять задачи, вынося истощенных женщин и других мирных жителей на руках.

    «При эвакуации мирных жителей люди у нас получали ранения, но, тем не менее, выносили даже на руках мирных жителей, женщин, которые уже были истощены и сами не могли передвигаться, выносили на себе наши бойцы, эвакуировали под минометным обстрелом. Было очень осложнено все это мероприятие», – рассказа «Миссионер».

    Он добавил, что эвакуация проходила в тяжелых условиях, при постоянных обстрелах ВСУ, однако бойцы не прекращали операцию по спасению людей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.

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    1 августа 2025, 12:29 • Новости дня
    Депутат Сидякин прокомментировал закон о налоговых льготах для производителей БПЛА

    Депутат Сидякин: Закон о НДС-льготах для производителей дронов поможет развитию БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Держать технологическое преимущество возможно только за счет развития отечественных разработок и поддержки малых производителей, заявил депутат Госдумы России Александр Сидякин.

    Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для российских производителей беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале депутата Госдумы Александра Сидякина.

    Теперь от налога освобождаются и ввозимые в Россию двигатели, запасные части и комплектующие, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных летательных аппаратов.

    Депутат Госдумы Александр Сидякин отметил, что этот закон – результат работы Единой России, ЦБСТ и отечественных конструкторов.

    «Держать технологическое преимущество возможно только за счет развития отечественных разработок и поддержки малых производителей», – подчеркнул он.

    По словам Сидякина, важнейшая задача – сделать производство беспилотников доступнее, а их продукцию дешевле. Он добавил, что это одна из главных целей работы над развитием отрасли.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении нулевой ставки НДС для производителей беспилотников. Закон касается продажи аппаратов массой от 150 граммов до 30 кг.

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    2 августа 2025, 11:46 • Новости дня
    Ереван анонсировал проведение военных учений Армении и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER состоятся в Армении в середине августа с участием миротворцев и военных США, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

    Армяно-американские военные учения EAGLE PARTNER 2025 пройдут на территории Армении с 12 по 20 августа, передает РИА «Новости». Организатором выступает Министерство обороны республики, которое уточняет, что в маневрах будут задействованы военнослужащие миротворческой бригады Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

    Главная цель учений – подготовка подразделений к выполнению задач в международных миротворческих миссиях с акцентом на отработку процедур медицинской эвакуации. В пресс-службе ведомства отметили: «Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении».

    Минобороны Армении напомнило, что подобные совместные тренировки проводятся регулярно в рамках подготовки к миротворческим операциям и позволяют армянским военнослужащим перенимать опыт зарубежных коллег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ереван анонсировал проведение армяно-американских учений. В Кремле выразили озабоченность в связи с этими совместными маневрами. За Арменией будет присматривать военный надсмотрщик из США.

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    1 августа 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» в июле полностью уничтожили штурмроту «Айдара» под Бессаловкой

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении ВСУ после переброски подкрепления отправили в «мясные штурмы» свыше десяти штурмовых групп, перемолотых военнослужащими группировки войск «Север».

    «Родственники украинских неонацистов 24-й отдельной штурмбригады «Айдара» (батальон признан террористическим и запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты, которая в полном составе в июле была уничтожена «Северянами» в районе Бессаловки», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, как противник десять раз пытался безуспешно контратаковать: по две атаки в окрестностях Яблоновки, Андреевки, села Садки и четыре – в Юнаковке.

    В десяти контратаках были задействованы более 80 человек, из которых половина уничтожена, остальные, бросив раненых, бежали.

    «Подразделения ВДВ продолжили наступление в Юнаковке и прилегающих лесных массивах. Продвижение составило до 200 м, уничтожено свыше 30 человек живой силы противника. В районе Новоконстантиновки (село Перше Травня) подразделения морской пехоты нашей группировки продвинулись на более чем 300 м», – сказано в посте.

    На Харьковском направлении тяжелые бои идут в районе сел Хатнее и Меловое. На Великобурлукском направлении «Северяне» уничтожили восемь боевых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 14 штурмовых групп и несколько минометных расчетов ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 185 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 65 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей, тогда как боец отряда «Русь» с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию.

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    1 августа 2025, 14:05 • Новости дня
    Испания подписала соглашение об увеличении производства компонентов Patriot

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны Испании подписало промышленное соглашение с Raytheon для расширения выпуска компонентов ракет Patriot на территории страны.

    Министерство обороны Испании и американская компания Raytheon подписали соглашение на Международной выставке обороны и безопасности в Мадриде, передает ТАСС. Документ предусматривает значительный рост промышленного участия Испании в производстве компонентов для ракет Patriot, используемых в системах противовоздушной обороны.

    По данным источников газеты El Mundo, переговоры о реализации соглашения уже ведутся с испанскими предприятиями. Представители Raytheon подтвердили, что компания готова расширить сотрудничество с испанскими партнерами и в других оборонных проектах, особенно в условиях увеличения расходов на оборону в Европе.

    Газета отмечает, что ракеты Patriot и их батареи считаются ключевым элементом систем противовоздушной обороны. Ранее Испания передала одну батарею Patriot для постоянного размещения с целью защиты территории альянса в Турции.

    В июне топ-менеджер Raytheon Том Лалиберти рассказывал порталу Euractiv, что компания намерена расширить производство ракет и комплектующих в странах ЕС из-за высокого спроса на данную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, компания Raytheon Technologies получила бессоревновательный контракт на обслуживание систем Patriot, переданных Киеву, с возможностью продления до 2028 года.

    Напомним, Испания в числе девяти стран ЕС запросила кредит на перевооружение.

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