Кремль сообщил о графике визита Путина на Дальний Восток

Tекст: Елизавета Шишкова

О планах Владимира Путина совершить рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ 4–5 сентября говорится в Telegram-канале Кремля. В рамках визита президент посетит Владивосток, где примет участие в десятом Восточном экономическом форуме под девизом «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Ключевым событием форума станет пленарное заседание 5 сентября с участием премьер-министров Лаоса и Монголии, а также представителя Китая, накануне которого у Путина состоятся отдельные беседы с иностранными гостями. Главе государства будет представлена интерактивная презентация о развитии региона, а в формате видеоконференции он даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры.

В ходе поездки президент также проведет совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. В графике предусмотрена отдельная встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

