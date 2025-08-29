  • Новость часаЭксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    8 комментариев
    29 августа 2025, 15:46 • Новости дня

    Мужчина устроил взрыв гранаты дома во время ссоры в Туле

    Взрыв гранаты произошел после конфликта мужчины с девушкой в квартире

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате конфликта в квартире на улице Кутузова в Туле мужчина привел в действие гранату, а пострадавшая была госпитализирована без угрозы жизни.

    Инцидент произошел в квартире дома № 45Б на улице Кутузова в Туле, сообщает РИА «Новости». Мужчина в ходе ссоры с молодой девушкой использовал гранату, в результате чего девушка 2002 года рождения получила ранения. Она была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

    Правоохранительные органы работают на месте происшествия, координирует действия прокурор Пролетарского района Владимир Савич. Организована процессуальная проверка под контролем прокуратуры. Как уточнили в пресс-службе СУСК России по Тульской области, возбуждено уголовное дело по факту взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске произошла массовая драка между сотрудниками строительной компании. Петербургский актер Илья Дель был госпитализирован с ножевым ранением после конфликта с актрисой Александрой Дроздовой. В Севастополе в результате ссоры на даче была убита певица Наталья Немеляйнен, а ее спутник получил ранения от ударов кирпичом.

    28 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств

    Экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев задержан по подозрению в крупном мошенничестве

    Экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Силовые структуры задержали бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева, которого подозревают в хищении более 20 млн рублей из бюджета Москвы.

    По данным, которые приводит ТАСС, в столице сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева по подозрению в мошенничестве.

    Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанный подозревается в хищении из бюджета Москвы свыше 20 млн рублей.

    Она отметила: «Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан житель столицы.

    Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве». В правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Мамедали Агаеве, который возглавлял Театр сатиры с 1992 по 2021 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителю МХАТ им. М. Горького и Михайловского театра Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате, он находится под подпиской о невыезде.

    Спекулянты, которые нелегально продавали билеты, ранее забирали до половины дохода Большого театра, пока не были введены новые меры защиты.

    В 2025 году театры России получат более 1 млрд рублей на обновление материально-технической базы и создание новых постановок.

    Комментарии (11)
    29 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине

    Politico сообщила о планах европейских лидеров создать буферную зону на Украине

    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения, пишет Politico.

    Это предложение, по словам пяти европейских дипломатов, является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники рассматривают в качестве послевоенного сценария или сценария прекращения огня на Украине, говорится в материале газеты Politico.

    Официальные лица расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть реальная зона, и неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки, пишет издание.

    США, по-видимому, не участвуют в обсуждении вопроса о буферной зоне. Но тот факт, что официальные лица пытаются перекрыть полосу земли внутри Украины, чтобы добиться хрупкого мира, свидетельствует о том, что союзники по НАТО отчаянно нуждаются в разрешении войны.

    По мнению Джима Таунсенда, бывшего сотрудника Пентагона, который курировал политику в Европе и НАТО при администрации Обамы, европейские чиновники хватаются за соломинку, так как пара британских и французских наблюдателей не удержат русских от реализации поставленных целей.

    Разделение имеет историческое значение. Европейские дипломаты воздерживаются от сравнения этого с тщательно охраняемым разделом между Северной и Южной Кореей, которые формально все еще воюют. Они больше сравнивают это с разделением Германии во время холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о ключевой роли модели гарантий безопасности для Украины, основанной на принципах коллективной обороны НАТО.

    Западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    В Копенгагене европейские министры рассмотрят вариант отправки миротворцев из нейтральной страны для патрулирования границы и демилитаризованной зоны на Украине.

    Комментарии (7)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 23:02 • Новости дня
    Мерц: Встречи Путина и Зеленского, очевидно, не будет

    Канцлер Германии Мерц отверг возможность встречи Путина и Зеленского

    Мерц: Встречи Путина и Зеленского, очевидно, не будет
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон на Лазурном берегу заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, что, по его мнению, очевидно.

    «Сегодня мы должны снова обратиться к этому вопросу, особенно учитывая тот факт, что встречи президента Зеленского и президента Путина, очевидно, не будет, в отличие от того, о чём договорились президент Трамп и президент Путин на прошлой неделе», – приводит слова Мерца журнал Stern.

    По мнению немецкого канцлера, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования украинского конфликта.

    До этого, во вторник, Мерц обвинил Путина в «стратегии затягивания времени», так как российский лидер якобы обвязал встречу с Зеленским предварительными условиями, которые «совершенно неприемлемы» с точки зрения Украины и ее западных партнеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия. Трамп также допустил, что встреча между президентами России и Украины может не состояться, подчеркнув независимость их решений.

    Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни пригрозил ужесточить санкции против России в случае срыва встречи лидеров России и Украины

    Комментарии (9)
    28 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора

    Министру обороны России продемонстрировали систему автоматического управления беспилотниками группировки «Центр»

    Во время инспекции командования «Центр» Андрею Белоусову представили уникальную систему, способную управлять полетом дронов по координатам без участия оператора.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время визита к военной группировке «Центр» ознакомился с новейшей разработкой, сообщает РИА «Новости». Речь идет о системе, которая обеспечивает автоматический полет беспилотных летательных аппаратов и их групп по заданным координатам без необходимости вручного управления со стороны оператора.

    В сообщении Министерства обороны отмечается, что система позволяет координировать действия дронов максимально автономно.

    Кроме того, министру обороны продемонстрировали наземные робототехнические комплексы, которые способны доставлять материально-технические средства и провизию на передовую, осуществлять дистанционное минирование, устанавливать невзрывные заграждения и уничтожать укрепления противника с использованием мощных кумулятивных зарядов.

    Белоусов лично поблагодарил командование и военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и вручил государственные награды отличившимся бойцам, проявившим мужество и героизм в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, которое может получать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора. Российские беспилотники Supercam вызвали интерес у стран постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии, что демонстрирует растущий экспортный потенциал. В Белоруссии создали технологию, способную выявлять угрозу от беспилотников даже в условиях «радиомолчания».

    Комментарии (5)
    29 августа 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 19 сбитых за три часа дронах ВСУ над регионами России
    Минобороны сообщило о 19 сбитых за три часа дронах ВСУ над регионами России
    @ Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские средства ПВО уничтожили за три часа 19 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщило в Telegram-канале Минобороны России.

    «28 августа с 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», – сказано в посте.

    Военное ведомство уточнило, что 10 дронов были сбиты над Брянской областью, четыре – над Ростовской и два – над Тульской областями. По одному БПЛА ликвидировано над Орловской и Курской областями и над Республикой Крым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, до 21 часа четверга силы ПВО сбили пять БПЛА самолетного типа над Курской и Брянской областей, а также над Черным морем.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях

    Военный аналитик Кнутов: Потопление украинского корабля «Симферополь» – предупреждение судам, перевозящим оружие для ВСУ

    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Потопление украинского корабля «Симферополь» российским безэкипажным катером – сигнал странам НАТО, которые судами перевозят оружие для ВСУ. Кроме того, благодаря развитию подобных дронов ВС России в перспективе могут взять одесские порты под контроль, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитики также подчеркивают: успешное применение морского дрона переводит войну на море в новую фазу.

    «Потопление российским безэкипажным катером корабля «Симферополь» ВМС Украины – важный прецедент. Мы показали, что у нас есть морские дроны, которые будут кошмарить не только остатки украинского флота, но и те суда, которые везут оружие для ВСУ под видом гражданских грузов», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    По его мнению, для российских сил открывается перспектива «взять под контроль одесские порты». «Нынешняя операция стала хорошей демонстрацией наших возможностей», – добавил собеседник. Кнутов напомнил, что Россия активно ведет разработку БЭКов. В июне прошлого года были представлены «Визир», «Оркан», «БЭК-1000». В 2025 году безэкипажные катера были применены на учениях «Июльский шторм».

    Эксперт считает, что успех удара по украинскому кораблю обеспечила разведка. «Наверняка работал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который имеет хорошую разведывательную аппаратуру, мощную видеокамеру. С помощью БПЛА, вероятно, обнаружили цель, а дальше по наводке действовал БЭК», – рассуждает спикер.

    «Потопление «Симферополя» стало пробным и успешным ударом. Я думаю, что в последующем мы увидим еще такие операции, а применение морских дронов станет более широким. Таким образом, противнику придется чувствовать себя неуютно в тех морских акваториях, к которым он привык», – акцентировал Кнутов.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника» называют этот эпизод «боевым крещением российских БЭКов и шагом к их дальнейшему применению». «Теперь ключевой вопрос масштабирования атак сводится к двум факторам. Первый – серийное производство: насколько быстро Россия сможет наладить выпуск БЭКов в больших количествах. Второй – средства противодействия: какие технологии и тактики сможет выработать украинская сторона для защиты морских маршрутов», – отмечают аналитики.

    «Дефицита целей у БЭКов не будет: морской трафик в Одессу остается плотным – а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно. Успешное применение морского дрона России переводит войну на море в новую фазу, где можно не только отвечать на удары, но и наносить их. Все теперь зависит от того, смогут ли эти удары принять массовый характер, превратившись в фактор, способный парализовать движение в западной части Черного моря и прервать морские поставки на Украину», – заключили эксперты.

    Ранее Минобороны сообщило о потоплении украинского военного корабля. «С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», – говорится в сообщении ведомства.

    «Этот крайне невезучий кораблик – «Симферополь» – можно считать олицетворением «могучих» военно-морских сил Украины», пишут авторы канала WarGonzo в Telegram-канале. «Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина, изначально являлось средним рыболовным траулером морозильным (СРТМ) советской постройки», – напомнил он.

    «В 2016 году на него установили станцию радиотехнической разведки, 30-мм пушку и ПЗРК «Игла» – так рыбак стал военным разведчиком. В апреле 2019 года он был спущен на воду в Киеве, в мае на борту произошел пожар. С тех пор «Симферополь» находился на ремонте и испытаниях», – отметил моряк. Он допустил, что атака БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. «Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», – акцентировал специалист.

    Комментарии (13)
    29 августа 2025, 04:55 • Новости дня
    Le Point назвал приоритет Трампа в переговорах по Украине

    Le Point: Приоритет Трампа по Украине – восстановить отношения с Россией

    Le Point назвал приоритет Трампа в переговорах по Украине
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп с каждым разом дает Москве все больше времени для принятия решения, будто пытаясь навязать ей свое время и ритмы, но из этого ничего не выходит, тем более в отношении украинского конфликта, так как приоритеты у главы Белого дома иные, пишет французский журнал Le Point.

    «Приоритет Трампа – восстановить нормальные отношения с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием в этих отношениях. Но он также знает, что без решения украинского вопроса соглашение с Москвой невозможно», – пишет Le Point со ссылкой на дипломатический источник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    Комментарии (2)
    29 августа 2025, 05:58 • Новости дня
    Диетолог Писарева назвала противопоказания к употреблению инжира
    Диетолог Писарева назвала противопоказания к употреблению инжира
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Витамины, микроэлементы и клетчатка, которая улучшает пищеварение, делают инжир полезным продуктом, но есть и у него и противопоказания, рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

    Прежде всего это сахарный диабет из-за высокого гликемического индекса. Особенно сушеный инжир не рекомендуют при лишнем весе или ожирении из-за высокой калорийности, пояснила она.

    «Это будет способствовать набору веса. При острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта инжир может вызывать слабительный эффект. Также инжир противопоказан при болезни почек, так как содержит щавелевую кислоту», – предупредила Писарева в беседе с радио Sputnik.

    Диетолог добавила, что здоровому человеку в сутки достаточно от 3 до 5 штук инжира. Лучше его употреблять в первой половине дня, чтобы он лучше усвоился.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, чрезмерное употребление соли может нарушить питание клеток мозга и повысить риск развития сосудистой деменции, особенно с возрастом, рассказала врач-терапевт и диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко.


    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 22:17 • Новости дня
    ERR сообщил о вручении в МИД Эстонии ноты протеста временному поверенному России

    Tекст: Ирма Каплан

    Новостной портал Эстонского национального телерадиовещания ERR сообщил о вызове в МИД страны временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина в связи с ударами ВС России по целям на Украине.

    «В четверг, 28 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с ночным масштабным ударом РФ ракетами и дронами по Киеву», – сказано в материале ERR.

    В ноте эстонская сторона обвиняет российских военных в нападении на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, упрекая в нарушении Венской конвенции.

    «В четверг высокопоставленных российских дипломатов также вызвали в Латвии, Литве и Великобритании», – резюмирует эстонский портал.

    Напомним, ранее смог накрыл Киев после серии взрывов и пожаров. Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве и подконтрольном Киеву Запорожье.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом по-прежнему рассчитывает на дипломатическое решение конфликта. В конце июля он сообщал, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам на контролируемой киевским режимом территории.

    Более того, в декабре 2024 года глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз, поступающих в адрес России, включая центры принятия решений в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 03:56 • Новости дня
    Российским школам запретили нулевые уроки и обучение в три смены

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских школах установлен единый распорядок учебного дня с запретом на нулевые уроки и учебу в три смены, сказано в документе ведомства.

    Документ с новыми нормами разработал Минпросвещения России. Согласно обновленным правилам, уроки во всех школах страны должны начинаться не ранее восьми часов утра и заканчиваться не позднее 19 часов при наличии второй смены, передает РИА «Новости».

    Учеба в пятых и девятых классах, а также в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривается только в первую смену.

    «Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов», – заявил начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

    Он уточнил, что положения документа соответствуют действующим санитарным нормам. Новый учебный год стартует первого сентября и завершится 26 мая.

    Школы смогут выбирать между обучением по четвертям или по триместрам. Необходимые рекомендации уже направлены в российские регионы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр Кравцов заявил об апробации новых правил расчета зарплат учителей.

    Глава учебной части частной школы «ЕГЭ-Центр» Олеся Маерова рассказала, что детское нежелание учиться связано с психологическими и организационными причинами, для их преодоления важна поддержка родителей и сотрудничество с педагогами.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 00:43 • Новости дня
    Госдеп предодобрил продажу Украине ракет и оборудования на 825 млн долларов

    Tекст: Ирма Каплан

    Входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) сообщило о предварительном одобрении Госдепартаментом очередного пакета военной помощи Украине.

    «Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму 825 млн долларов», – сказано в сообщении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

    Там пояснили, что правительство Украины запросило закупить до 3350 ракет повышенной дальности (ERAM) и 3350 модулей встроенной глобальной системы позиционирования (GPS)/инерциальной навигационной активной системы (EGISvaofil withINS) (SAASM), Y-код или M-код. Для удовлетворения нужд киевского режима, в пакет военной помощи включат расходники и аксессуары, возможность ремонта и возврата, обучение персонала и учебное оборудование.

    «Общая предполагаемая стоимость составляет 825 миллионов долларов США. Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности страны-партнера, являющейся движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – сообщили в DSCA.

    В Агентстве считают, что предлагаемая продажа оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на боеготовность США.

    Напомним, ранее Wall Street Journal сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Трамп пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 23:23 • Новости дня
    Военврач группировки «Днепр» рассказал о кровоостанавливающей инновации на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные врачи стали использовать на СВО разработанное в Москве средство капрамин для эффективной остановки незначительных сосудистых кровотечений, рассказал в профессиональный праздник военных врачей доктор группировки «Днепр» с позывным «Питер».

    «Единственное, что потихонечку разрабатываются новые (средства), да, это кровоостанавливающие всякие элементы… капрамин. Не могу сказать, насколько давно ее разработали. Недавно поступила, около четырех месяцев назад примерно, и вполне себя хорошо показывает в остановке кровотечений из сосудов – не крупных, но хороших: смачивают салфетку и укладывают в рану для остановки кровотечения», – рассказал «Питер» РИА «Новости».

    Начало СВО ускорило применение на практике научных разработок, пояснил военврач. Новое средство может успешно применяться в гражданской медицине, в медицине катастроф.

    «Может быть, МЧС возьмет на вооружение и, не знаю, скорая помощь, – допустил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные медики рассказали, как оперируют бойцов с неразорвавшимся снарядом в теле.

    Кроме того, в российских военных госпиталях сухая плазма стала ключевой технологией для помощи раненым при задержках эвакуации из-за атак FPV-дронов.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 02:39 • Новости дня
    Вучич пообещал не вводить санкции против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сербии Александр Вучич снова заверил, что не пойдет по санкционному пути против России, хотя его страна и развивается как европейская, заявил он в эфире TV Pink.

    «И я отвечаю только перед Сербией. Сербия не будет вводить санкции против России, Сербия находится на европейском пути. Я не могу объяснить отцу, почему европейский путь важен. Не потому, что он глуп, нет. Он многого достиг, получил высшее образование и так далее. Я не могу им объяснить, потому что они гораздо больше любят Россию и руководствуются эмоциями. Некоторые не хотят слышать реальные аргументы. С другой стороны, тем, кто любит только Европу, как мне объяснить им, насколько важна для нас Россия?» – приводит слова Вучича портал Novosti.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, сербский президент Вучич заявил, что будет руководствоваться интересами Сербии, несмотря на давление ЕС по вопросу России и Украины. Сербия также объявила о намерении провести в Белграде глобальный саммит весной 2026 года с участием президента России Владимира Путина, главы американского государства Дональда Трампа и европейских лидеров.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут в июле на заседании по итогам 100 дней работы нового кабмина страны заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока действующее правительство остается у власти.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 01:30 • Новости дня
    Шойгу указал на участие западных спецслужб в дестабилизации Афганистана

    Tекст: Ирма Каплан

    В преддверии годовщины окончания одной из самых противоречивых и скандальных иностранных операций США и НАТО длиной в 20 лет, которая завершилась 31 августа 2021 года выходом американских вооруженных сил и их союзников из Афганистана секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил влияние сил Запада на дестабилизацию в регионе.

    Анализируя ситуацию в эмирате Афганистан, Шойгу отметил, что одним из факторов, напрямую связанных с производством наркотиков, остается деятельность в террористических группировок.

    «В силу своих возможностей афганское руководство предпринимает меры для борьбы с терроризмом. Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГИЛ (запрещенная в России международная террористическая организация). Конечно, если бы не введенные странами Запада карательные санкции против талибов, эта борьба была бы более эффективной. Ситуация усугубляется зафиксированными фактами переброски в Афганистан боевиков из других регионов мира», пишет Шойгу в статье для «Российской газеты».

    Секретарь Совбеза России считает, что западные государства по-прежнему вынашивают планы по дестабилизации региона, создания хронические очаги нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок.

    Сохраняется угроза возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО, так как западные державы, утратив контроль над ситуацией, стремятся восстановить влияние. Великобритания, Германия и США усиливают контакты с афганскими властями, их представители часто посещают Кабул.

    В этих условиях Афганистану предстоит серьезная и длительная работа по стабилизации внутренней обстановки, резюмирует автор.

    Напомним, Россия 3 июля 2025 года стала первой страной, которая признала  Исламский Эмират Афганистан на официальном уровне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер «Талибана» Забиулла Моджахед раскритиковал ООН за отход от нейтрального статуса, так как с момента возвращения к власти в августе 2021 года движение последовательно требовало международного признания и настаивало на передаче места страны в ООН назначенному им посланнику.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 03:09 • Новости дня
    Альпинист Ищенко допустил, что Наговицина отправилась в горы с переломом ноги

    Tекст: Ирма Каплан

    Наталья Наговицина могла взойти на пик Победы в Кыргызстане утаив перелом ноги, который она получила в мае при восхождении на Теке-Тор (одна из вершин Киргизского хребта в Кыргызстане), заявил альпинист и триатлонист Александр Ищенко.

    «Эта трагедия началась в альплагере Ала-Арча, когда она сломала ногу на майских праздниках», – рассказал Ищенко MSK1.RU.

    По его словам, с Наговициной он познакомился в ходе операции по ее спасению, после камнепада перелом ноги у Натальи был в двух местах.

    «Ее группа ушла на восхождение, а я в это время отдыхал. В один момент руководитель лагеря всех поднял, сказал, что нужны все, кто имеет третий разряд по альпинизму. Она была единственной пострадавшей в тот день», – добавил альпинист.

    Ищенко признался, что был поражен информацией о том, что его знакомая с двумя переломами уже на пике Победы.

    «У меня первый вопрос – как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно. В таком состоянии нельзя идти в горы. Спасая ее, погибали люди. Пик Победы – один из самых серьезных объектов в альпинизме», – пояснил Александр.

    Напомним, российская альпинистка Наталья Наговицина перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре -23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.

    МЧС Киргизии официально признало Наговицину пропавшей. Группа опытных альпинистов из 20 человек, привлеченная фирмой «Ак-Сай трэвел», которая организовала восхождение на пик Победы альпинистки Наговициной, заявила о невозможности продолжения операции по ее спасению.

    Комментарии (0)
