WSJ: Египет начал готовить палестинцев для охраны Газы

Tекст: Ольга Иванова

Египет начал обучение сотен палестинцев для формирования контингента численностью до 10 тыс. человек, который обеспечит безопасность в секторе Газа после завершения военных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Первые кандидаты уже проходят подготовку в египетских военных академиях. После перемирия Египет планирует принять еще около 5 тыс. палестинцев для аналогичного обучения.

Основой будущих сил станут представители органов безопасности Палестинской национальной администрации, к ним могут присоединиться сторонники движения ФАТХ. Также к поддержанию порядка в анклаве могут быть привлечены силы Египта, Иордании и ряда государств Персидского залива. Советник президента ПНА Махмуд аль-Хаббаш заявил изданию, что финансирование программы, скорее всего, возьмет на себя международное сообщество.

The Wall Street Journal отмечает, что арабские страны настаивают на том, чтобы ХАМАС отказался от контроля над Газой. В июле Лига арабских государств впервые публично потребовала от ХАМАС разоружения и ухода из сектора, чего также требует аль-Хаббаш. Израиль, по данным WSJ, может выступить против реализации плана, считая структуры ПНА мало отличающимися от ХАМАС и поддерживающими террористическую деятельность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортные самолеты Египта за три дня доставили жителям сектора Газа десятки тонн продовольствия. Самолеты сбрасывали грузы в труднодоступные районы анклава.