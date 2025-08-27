Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
WSJ: Египет начал готовить палестинцев для охраны Газы
В Египте стартовала подготовка палестинцев для будущего контингента безопасности, который должен будет занять позиции в секторе Газа после окончания конфликта.
Египет начал обучение сотен палестинцев для формирования контингента численностью до 10 тыс. человек, который обеспечит безопасность в секторе Газа после завершения военных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Первые кандидаты уже проходят подготовку в египетских военных академиях. После перемирия Египет планирует принять еще около 5 тыс. палестинцев для аналогичного обучения.
Основой будущих сил станут представители органов безопасности Палестинской национальной администрации, к ним могут присоединиться сторонники движения ФАТХ. Также к поддержанию порядка в анклаве могут быть привлечены силы Египта, Иордании и ряда государств Персидского залива. Советник президента ПНА Махмуд аль-Хаббаш заявил изданию, что финансирование программы, скорее всего, возьмет на себя международное сообщество.
The Wall Street Journal отмечает, что арабские страны настаивают на том, чтобы ХАМАС отказался от контроля над Газой. В июле Лига арабских государств впервые публично потребовала от ХАМАС разоружения и ухода из сектора, чего также требует аль-Хаббаш. Израиль, по данным WSJ, может выступить против реализации плана, считая структуры ПНА мало отличающимися от ХАМАС и поддерживающими террористическую деятельность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортные самолеты Египта за три дня доставили жителям сектора Газа десятки тонн продовольствия. Самолеты сбрасывали грузы в труднодоступные районы анклава.