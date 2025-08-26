Вильфанд рассказал о сроках похолодания в Москве

Вильфанд сообщил о сохранении холодной погоды в Москве до конца недели

Tекст: Елизавета Шишкова

Погодные условия в Москве и центре европейской части России останутся прохладными до пятницы, передает ТАСС.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ожидается, что температура ночью будет находиться в пределах 5-10 градусов, а днем – 15-18 градусов. По словам Вильфанда, такие показатели на два-три с половиной градуса ниже средних значений для этого периода года.

Вильфанд отметил: «В Москве и в центре европейской России до четверга и даже в ночь на пятницу погода прогнозируется однородная. <...> Температура низкая, примерно на 2-3,5 градуса ниже нормы. Ночные температуры составят 5-10 градусов. Дневные температуры не соответствуют нынешним климатическим характеристикам и будут в диапазоне 15-18 градусов до четверга включительно».

Как пояснил метеоролог, причиной понижения температуры стали воздушные массы, которые сформировались над Северным Ледовитым океаном и пришли в регион. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, до конца августа погодные условия останутся относительно сухими.

