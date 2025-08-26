У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.11 комментариев
Жители Москвы и центра европейской части России столкнулись с пониженной температурой воздуха, которая удержится на два-три градуса ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Погодные условия в Москве и центре европейской части России останутся прохладными до пятницы, передает ТАСС.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ожидается, что температура ночью будет находиться в пределах 5-10 градусов, а днем – 15-18 градусов. По словам Вильфанда, такие показатели на два-три с половиной градуса ниже средних значений для этого периода года.
Вильфанд отметил: «В Москве и в центре европейской России до четверга и даже в ночь на пятницу погода прогнозируется однородная. <...> Температура низкая, примерно на 2-3,5 градуса ниже нормы. Ночные температуры составят 5-10 градусов. Дневные температуры не соответствуют нынешним климатическим характеристикам и будут в диапазоне 15-18 градусов до четверга включительно».
Как пояснил метеоролог, причиной понижения температуры стали воздушные массы, которые сформировались над Северным Ледовитым океаном и пришли в регион. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, до конца августа погодные условия останутся относительно сухими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозировали в первый день сентября в Центральном федеральном округе теплую погоду с температурой выше 20 градусов. Температурные показатели превышают значения конца августа.