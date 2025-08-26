  • Новость часаСуд Москвы оштрафовал Wikipedia на 6 млн рублей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фашизм хорватов поставил мировой рекорд
    Наговицина получила травму рядом с местом гибели альпиниста Ишутина десять лет назад
    Член ОП: Введение выходного для родителей 1 сентября потребует переходного периода
    Приближенные Зеленского собрались потратить пять млрд долларов на Dolce&Gabbana
    Посольство России обвинило власти Молдавии в блокировке консульства
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР
    В Max внедрили защиту пользователей от мошенников
    Херсонская область начала получать российский газ
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    12 комментариев
    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    4 комментария
    26 августа 2025, 17:25 • Новости дня

    Вильфанд рассказал о сроках похолодания в Москве

    Вильфанд сообщил о сохранении холодной погоды в Москве до конца недели

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Москвы и центра европейской части России столкнулись с пониженной температурой воздуха, которая удержится на два-три градуса ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Погодные условия в Москве и центре европейской части России останутся прохладными до пятницы, передает ТАСС.

    Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ожидается, что температура ночью будет находиться в пределах 5-10 градусов, а днем – 15-18 градусов. По словам Вильфанда, такие показатели на два-три с половиной градуса ниже средних значений для этого периода года.

    Вильфанд отметил: «В Москве и в центре европейской России до четверга и даже в ночь на пятницу погода прогнозируется однородная. <...> Температура низкая, примерно на 2-3,5 градуса ниже нормы. Ночные температуры составят 5-10 градусов. Дневные температуры не соответствуют нынешним климатическим характеристикам и будут в диапазоне 15-18 градусов до четверга включительно».

    Как пояснил метеоролог, причиной понижения температуры стали воздушные массы, которые сформировались над Северным Ледовитым океаном и пришли в регион. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, до конца августа погодные условия останутся относительно сухими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозировали в первый день сентября в Центральном федеральном округе теплую погоду с температурой выше 20 градусов. Температурные показатели превышают значения конца августа.

    24 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Собянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    Собянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    @ Мила Степанян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате инцидента с газовым баллоном в Центральном детском магазине в Москве один человек погиб, еще несколько пострадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала Собянина, ЧП случилось из-за технической неисправности оборудования.

    «Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», – написал он.

    Мэр выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что городские медицинские службы оперативно оказывают помощь пострадавшим.

    Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы города.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщалось об одном погибшем.

    Комментарии (3)
    24 августа 2025, 12:33 • Новости дня
    В московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв
    В московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве в воскресенье произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали два человека.

    После хлопка помещение заполнилось дымом, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    После взрыва началась эвакуация посетителей и сотрудников магазина.

    В оперативных службах сообщили, что предварительно пострадали два человека, им оказывается помощь.

    Комментарии (8)
    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 20:51 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Собянин: ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале Собянин.

    По словам Сергея Собянина, «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Ранее силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Брянской областью.

    В Ростовской области после падения БПЛА задержали 38 поездов.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 12:55 • Новости дня
    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате происшествия с баллоном в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, по предварительным данным, погиб один человек.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, двое пострадали.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Причиной происшествия стала, предварительно, разгерметизация баллона с газом.


    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    СК возбудил дело из-за инцидента с газовым баллоном в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту происшествия в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Театральном проезде.

    Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия для выяснения обстоятельств случившегося, сообщается в Telegram-канале СК России.

    «Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший. Количество пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка. После случившегося ЦДМ приостановил работу на один день.

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 16:24 • Новости дня
    Росгвардия показала последствия ЧП в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росгвардия опубликовала видео с места происшествия в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке.

    На появившихся в Telegram-канале ведомства кадрах видно, что часть потолка в здании серьезно повреждена, по помещению звучит сирена. Внутри торгового центра дежурят сотрудники Росгвардии. Территория вокруг места инцидента оцеплена.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка. После случившегося ЦДМ приостановил работу на один день.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 13:00 • Новости дня
    Движение на Лубянской площади в Москве перекрыли из-за взрыва баллона в ЦДМ
    Движение на Лубянской площади в Москве перекрыли из-за взрыва баллона в ЦДМ
    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы временно перекрыли движение автотранспорта на Лубянской площади из-за инцидента с газовым баллоном в Центральном детском магазине.

    О временном ограничении движения автотранспорта на Лубянской площади в Москве сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

    «В связи с происшествием в здании Центрального детского магазина на Лубянке ограничено движение на Лубянской площади», – говорится в публикации.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщалось об одном погибшем.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Снег с дождем с градом обрушился на Петербург

    Снег и град прошли в нескольких районах Петербурга 25 августа

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Петербурга поделились в соцсетях кадрами ливня с градом и снегопада, который прошел в разных частях города.

    Ливни с градом прошли в нескольких районах Петербурга, передает РИА «Новости».

    Как отмечает канал 360, в некоторых районах град буквально укрыл землю плотным слоем. Очевидцы в социальных сетях публикуют фото и видео снежного покрова, отмечая, что крупный град и сильный дождь выпали в Приморском и других районах города.

    В сообществе «Наш Приморский район» в «ВКонтакте» появилась запись: «Град и ливень обрушился на район». Пользователи отмечают, что осадки были достаточно интенсивными.

    Также опубликованы снимки и видеозаписи с подписями «Снежок на Красносельском шоссе» и «Августовский снегопад в Петербурге», на которых видно обилие выпавшего града, напоминающего снег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге зафиксировали первый с начала лета пик температуры выше 24 градусов. Синоптики отметили, что летом 2025 года температура воздуха по всей России будет выше нормы на два-три градуса, а в ряде регионов ожидается засуха и сокращение осадков.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Звезда боевиков Марк Дакаскос побывал на открытии Международной недели кино
    Звезда боевиков Марк Дакаскос побывал на открытии Международной недели кино
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    На открытии Международной недели кино в московском кинотеатре «Художественный» гостей поприветствовал радушным «Добрый вечер!» на русском языке американский актер Марк Дакаскос.

    На церемонии открытия Международной недели кино, которая проходит в Москве с 23 по 27 августа, американский актер Марк Дакаскос вышел на сцену кинотеатра «Художественный» и обратился к зрителям, сообщает РИА «Новости».

    Звезда фильмов «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3» поздоровался с собравшимися на русском языке, сказав: «Добрый вечер». Дакаскос бывал в Москве в конце 90-х на волне популярности боевиков с боевыми искусствами и трюками каскадеров.

    В числе гостей мероприятия – известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

    Всего в рамках Международной недели кино в Москву прибыли представители киноиндустрии из десятков стран, в том числе из Китая, ОАЭ, Бразилии, Франции и Египта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский режиссер Вуди Аллен присоединился к Московской международной неделе кино дистанционно, выступив перед участниками специальной сессии.

    В ходе публичной дискуссии на всероссийской акции «Ночь кино» сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица выразил мнение о влиянии спецоперации на развитие российского кинематографа и поделился мнением о том, когда в российском кино завершится голливудизация.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 12:42 • Новости дня
    Стало известно о двух пострадавших при взрыве в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате происшествия в Центральном детском магазине в Москве, по предварительным данным, пострадали два человека.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Пострадавшим оказывается медпомощь.

    Причиной происшествия стала, предварительно, разгерметизация баллона с газом.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 13:53 • Новости дня
    ЦДМ в Москве приостановил работу из-за ЧП с газовым баллоном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве временно приостановил работу из-за инцидента с газовым баллоном.

    В Telegram-канале ЦДМ уточняется, что происшествие зафиксировано у одного из арендаторов комплекса.

    На территории магазина сейчас работают представители правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе комплекса. Администрация оказывает всю необходимую поддержку специалистам экстренных служб.

    «Администрация ЦДМ окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших», – говорится в заявлении.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 22:21 • Новости дня
    В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали двое детей и трое взрослых

    Tекст: Ирма Каплан

    Крупная авария произошла на Фрунзенской набережной в Москве, медики Центра медицины катастроф оперативно прибыли на вызов и оказали экстренную помощь, сообщает Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.

    «На Фрунзенской набережной, д. 26 произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали пять человек: трое взрослых и двое детей. <...> Двое пострадавших были госпитализированы в ММНКЦ им. С.П. Боткина, двое детей доставлены в Морозовскую детскую больницу», – сказано в сообщении ведомства.

    Там уточнили, что на месте ДТП работают экстренные службы города.

    Ранее Департамент транспорта Москвы сообщал о столкновении двух автомобилей, в результате чего один из них опрокинулся. Движение в районе ДТП не затруднено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе М-12 в Арзамасском районе столкновение фуры и автовоза привело к взрыву цистерны со сжиженной углекислотой, погиб водитель.


    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 13:29 • Новости дня
    Прокуратура Москвы организовала проверку по факту происшествия в ЦДМ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доследственная проверка организована по факту чрезвычайного происшествия в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве.

    «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», – сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

    Там добавили, что на месте происшествия работает первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Пожарные прибыли на место ЧП в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарно-спасательные подразделения выехали на вызов к зданию «Детского мира» в Театральном проезде в Москве.

    До прибытия пожарных администрация здания организовала эвакуацию людей, передает РИА «Новости». По данным представителей столичного МЧС, информация о происшествии и его причинах уточняется. В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы города.

    «Столичные огнеборцы реагируют на происшествие в центре Москвы», – отметили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, в воскресенье в московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    Дакаскос выразил обеспокоенность возможной «отменой» после визита в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Американский актер, мастер боевых искусств и режиссер Марк Дакаскос, посетивший Москву ради участия в международной кинонеделе, выразил опасения по поводу возможной «отмены» на Западе из-за визита в Россию.

    Дакаскосу был задан вопрос о том, не опасается ли он, что на Западе его «отменят» из-за визита в Москву. «Конечно, я обеспокоен. И мой менеджер, и мой представитель говорили мне быть осторожным», – приводит ответ актера РИА «Новости».

    Однако, как заверил Дакаскос, его любовь к России не означает нелюбовь к другим странам. Он заявил, что «любит людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дакаскос принял участие в церемонии открытия Международной недели кино в Москве. Он заявил, что американцы мало знают о России и назвал кино важным средством для установления взаимопонимания. Дакаскос также назвал Москву одним из своих любимых городов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кравцов сообщил о введении норматива на домашние задания в школах
    Моди отклонил четыре телефонных звонка Трампа за месяц
    Отправлявшихся за Наговицыной спасателей решили доставить в Москву
    Грузия пригрозила Западу обнародовать записи переговоров об открытии «второго фронта»
    Компания «Росгонки» подала в суд на «Формулу-1»
    Минпросвещения определило три модели оценки поведения в школах
    Умер актер сериалов «Метод Фрейда» и «Кремлевские курсанты»

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Перейти в раздел

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации