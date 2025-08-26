Вступившегося за инвалида экс-полицейского на Украине мобилизовали

Tекст: Алексей Дегтярев

Полицейский Иван Белецкий опубликовал видео, где сотрудники военкомата избивают мужчину с инвалидностью, передает ТАСС.

Его уволили под формальным предлогом всего через несколько дней после инцидента.

В ТЦК заявили, что Белецкий якобы не обновил свои данные после увольнения, из-за чего его объявили в розыск. После задержания экс-полицейского отправили в районный военкомат, где медкомиссия признала его годным к военной службе без ограничений.

В Черкасской области военнообязанный Евгений Кушнир умер после того, как попытался сбежать из автомобиля ТЦК.

Напомним, в Одессе сотрудники ТЦК в ходе рейда не смогли отбить военнообязанного у местных жителей.

До этого в Волынской области Украины сотрудники ТЦК обстреляли гражданских, ранения получила женщина.