Жители Одессы сорвали рейд ТЦК и помогли мужчине сбежать
В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) провели рейд в одном из жилых комплексов, но одесситы помешали им задержать мужчину, которого попытались схватить у подъезда.
В мероприятии принимали участие от 20 до 30 сотрудников военкомата и полиции, они проверяли людей около подъездов, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Во время одной из попыток задержания мужчины соседи вмешались, не дав правоохранителям и военкомату завершить задержание. В результате мужчине удалось скрыться.
Одесский ТЦК подтвердил факт проведения мобилизационных мероприятий.
Ранее в Волынской области Украины сотрудники ТЦК обстреляли гражданских, ранения получила женщина.
До этого в Одессе жители напали на полицейских при попытке мобилизации мужчины. В Харькове неизвестный с ножом атаковал представителей ТЦК и полиции во время проверки документов.